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Sağlık Çocuklarda karın ağrısı, diş çürükleri, öksürük neden olur?
Sağlık

Çocuklarda karın ağrısı, diş çürükleri, öksürük neden olur?

Koronavirüs çocuklara bulaşmadığı söylense de virüsü bulaştırma riski bir hayli yüksek riskli gruplarda yer almaktalar. Salgın döneminde çocuklarda gözlenen karın ağrısı, ağıza acı su gelmesi, ağrılı yutma, ağızda koku, göğüste yanma hissi, diş çürükleri, öksürük atakları, tekrarlayan orta kulak iltihabı, astım atakları çok çeşitli nedenleri olabilmektedir. Peki çocuklarda karın ağrısı, diş çürükleri, öksürük neden olur?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 16:44:00 - 2021-02-07 16:47:22
Çocuklarda karın ağrısı, diş çürükleri, öksürük neden olur?

Çocuklarda meydana gelen karın ağrılarının nedenleri yaştan yaşa ve sağlık sorununa göre oldukça değişkenlik gösterir. Bazı karın ağrıları yalnızca bebeklik çağında gerçekleşirken, daha büyük çocuklarda gastroenterit, apandisit gibi nedenlere dayalı karın ağrıları daha sık görülmektedir. Mide içeriğinin yemek borusuna geçişine gastroözofageal reflü denir. Fizyolojik (semptomsuz ) veya patolojik (şikayet ve semptom eşliğinde) olabilir. İnfantlarda (bebeklerde); hıçkırık ,apne ,kusma, huzursuzluk, büyüme gelişmede gerilik, tekrarlayan bronşit veya pnömoni (zatürre) ataklarına sebep olur. Çocuklarda ise; karın ağrısı, ağıza acı su gelmesi, ağrılı yutma, ağızda koku, göğüste yanma

hissi, diş çürükleri, öksürük atakları, tekrarlayan orta kulak iltihabı, astım ataklarına yol açabilir. Öykü ve fizik muayene ile büyük oranda tanı konulur. Bunun yanında tanısal görüntüleme yöntemleri (üst gastrointestinal inceleme, sürekli intraözefagial pH probu, özefagus manometrisi gibi) ile gerekli vakalarda kesin tanı konulur. Beslenme önerileri ve medikal tedavi ile takip edilir.

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