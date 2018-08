Çocuklarda günlük su tüketimi ne kadar olmalıdır?

Kokusuz ve renksiz ama hayatımızın olmazsa olmazlarından... Yaşam kaynaklarımızdan biri olan su, vücudumuzun yüzde 60’ını oluşturur. Bazılarımız susamadığımız sürece su içmeyiz; ama ona ‘bağımlı’ olmamız gerektiğini bilerek gündelik hayatımıza sürdürmeliyiz. Su, her çocuğun ihtiyacı ancak bu ihtiyaç; yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve aktivite düzeyine göre değişebilir. Yine de her çocuğun mutlaka alması gereken asgari bir su miktarı vardır. Bu miktar vücudun sıvı dengesini ayarlar. Vücutta normal sıvı dengesinin korunması için alınması gereken su miktarı, vücut yüzeyine göre hesaplanır ve her 100 kaloriye 100 ml sıvı verilmesi normal kabul edilir.

YETİŞKİNLERDEN 2 KAT DAHA FAZLA SU İÇMELİLER

Bebeklerin ve çocukların ihtiyaç duydukları günlük su miktarı yetişkinlerin neredeyse iki katıdır. Buna göre ortalama;

1-3 yaş: 1.3 litre,

4-8 yaş : 1.4 litre,

9-13 yaş: Kızlarda 2.1 litre, erkelerde 2.4 litre,

14-18 yaş: Kızlarda 2.3 litre, erkeklerde ise 3.3 litre, su içilmesi gerekir.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNDE ÇOCUĞUNUZA ÖRNEK OLUN

Su, vücudumuzda besinleri ve oksijeni organlara taşımak, vücut ısısını dengelemek, metabolizmayı düzenlemek, toksik maddelerin atılmasını sağlamak ve enfeksiyonlarla savaşmak gibi birçok önemli görevi üstlenir.

SUYUN ÖNEMİNİ SU TÜKETEREK ANLATIN

Pek çok anne-baba suyun önemini bilse bile çocuklarına anlatmayı düşünemeyebilir. Oysa çocuklar her şeyde olduğu gibi yeme-içme alışkanlıklarında da anne-babalarını rol model kabul eder. Bundan dolayı ebeveynin günlük su tüketimi çocuğun su içme alışkanlığında belirleyicidir. Doktorlar, anne babalara çocuklarının yanında sık sık su içmelerini ve suyun sağlık için neden önemli olduğunu anlatmalarını önerir.

NE KADAR SU TÜKETTİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

Çocuğunuzun gün içinde ne kadar su tükettiğini anlamanın en pratik yolu; onun tuvalete gitme sıklığını takip etmektir. Eğer çocuğunuz iki saatte bir tuvalete gidiyorsa, idrarı kokusuz, açık renkli ise; her şey yolunda demektir. Bu, çocuğunuzun vücudunda yeterli su olduğu anlamına gelir. Az su içen çocukta ise idrar rengi koyudur.

BEBEKLERDE KISTAS: KİRLENEN BEZ

Bebeklerde günlük su tüketimini anlamak biraz daha farklıdır. en Bebeğiniz günde 7 bez kirletiyorsa vücudunda yeterli su olduğunu rahatlıkla düşünebilirsiniz.

BAŞARIYI ETKİLER

Türkiye'de çocuklar yeterli oranda su tüketmiyor, çünkü anne babalar çocuklarının beslenmelerinde sarf ettikleri özeni sıvı tüketimi konusunda gösteremiyor. Aslında bunun nedeni anne babaların da yeterince su tüketmemeleri! Oysa su içmek hayati önem taşır. Gerektiği kadar içilmediğinde fiziksel ve zihinsel performansta ciddi sorunlar meydana gelebilir. Yetersiz su tüketen çocukların konsantrasyonları düşebilir ve öğrenme yetenekleri azalabilir. Bu da başarıyı olumsuz yönde etkiler.

GÖZYAŞI BİLE AZALIR

Susuz kalmak çocuklarda ishal, enfeksiyon hastalıkları gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Üstelik vücut ağırlığının yüzde 5’i kadar su kaybı herhangi bir belirti de vermez. Çocuklarda yüzde 10 su kaybı durumunda huzursuzluk, dudak ve gözlerde kuruluk gözlenir. Su kaybı yüzde 15’e ulaştığında ise halsizlik, baş dönmesi, bulantı, kusma ve gözyaşı azalması gibi belirtiler meydana gelir. Az su içmek uzun vadede görme sorunları, bilinç kaybı, böbrek yetmezliği, şok ve koma gibi çok ağır sonuçlar da oluşturabilir.