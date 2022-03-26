Çocuklarda epilepsi hastalığına dikkat! Epilepsi hastası aşı olabilir mi?

Epilepsi nedir?

Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen kronik (uzun süreli) bir hastalıktır. Epilepside beyinde bulunan nöronlarda ani ve kontrolsüz boşalmalar (deşarjlar) olur. Bunun sonucunda hastada istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ve bilinç değişiklikleri meydana gelir.

Doğum sırasında veya daha sonra herhangi bir nedenle beyin hasarı yaşayan kişilerde gelişen epilepsi, çocuklarda erişkinlere nazaran daha sık görülüyor. Öyle ki ülkemizde 80 bin çocuğun epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor. Epilepsi nöbetleri çocuğun motor, sosyal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkilediği ve ilerleyen zamanda kalıcı hasarlar bırakabildiği için tedavide gecikilmemesi büyük önem taşıyor. Yeter ki tedavide geç kalınmasın! Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, tedaviden etkin sonuç alınmasında erken tanı ve doğru tedavinin kilit rol üstlendiğine dikkat çekerek, "Epilepsi hastalığında çocuklar mutlaka uzman bir çocuk nöroloğu tarafından kontrol edilmeli. İlk seçenek olarak ağız yolu ile alınan nöbet ilaçları kullanılmalı. İlaçlara rağmen nöbet geçiren hastalar çocuk epilepsi cerrahisi ekibi tarafından ameliyata uygun olup olmadıkları yönünde değerlendirilmeli" dedi.

Bu belirtilere dikkat!

Çocuklarda epilepsinin belirtileri, epilepsinin türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebiliyor. Aşağıda yer alan belirtilerden bazıları varsa, zaman kaybetmeden çocuk nöroloji uzmanına başvurmanız, epilepsinin erken tanı ve tedavisinde büyük önem taşıyor.

Sara (epilepsi) Belirtileri

- Ani başlayan korku hissi, olmayan kötü kokuları hissetme

- Değişik renkler ve ışıklar görme

- Yüzde, kol ve bacaklarda kasılmalar

- Ağızdan salya akması

- Kasların aniden kasılıp gevşemesi

- Gözlerin bir tarafa doğru donup kalması

- Başın düşmesi

- İdrar ve gaita kaçırma

- Bilinç kaybı

- Nöbet sonrasında yorgunluk ve uzun süren uyku hali

Tanı EEG ile konuluyor

Epilepsi tanısı, beynin elektriksel aktivitesinin elektroensefalografi, diğer bir deyişle EEG ile izlenmesi sayesinde konuluyor. Bu işlem çocuğun saçlı derisinin üzerine yapıştırılan elektrotlar ile yapılıyor. İlk değerlendirmede 30 dakikalık rutin EEG yeterli olabiliyor. Ancak epilepsinin çıkış noktasının tam bulunamadığı durumlarda, en az 48 saat ve bazen daha fazla süre ile video EEG yöntemine başvurmak gerekebiliyor.

Epilepsi hastası aşı olabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Nöroloji Derneği ve Epilepsi Derneği özel bir engel olmaması durumunda aşı ile korunmayı önermektedir.