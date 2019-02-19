Çocuklarda diş çürükleri neden olur?

Çocuklarda diş çürümesi neden olur? Medicine Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebeplerini sıraladı. İşte detaylar...

Diş minesinin zarar görmesi

Medicine Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebepleri üzerine açıklamalarda bulundu. Diş çürüklerinin en büyük nedeninin ağızda besin artıklarının kalması sonrası ağızda bulunan bakterilerce bunların fermente edilmesiyle oluşan asitin dişin mine tabakası zarar vermesi sonucunda olduğunu belirten Dr. Kübra Cenkçi, "Aslında mine tabakası doğada elmastan sonra en sert madde. Ama biz insanoğlu onu da tahrip ediyoruz. Bakteriler karbonhidratları fermente ettiğinden asit oluşuyor. Çocuğu besledikten sonra onun ağız hijyenini sağlamazsak dişler çürür. Ayrıca, o bakteriler çocuklara aile veya bakıcılarının tükürükleri ile geçiyor. Yani sen de çocuğa bakım veren kişiler de ağız hijyeninizi iyi yapın ki sizden de o bakteriler geçmesin" dedi.

Diş çürümesi hangi çocuklarda daha çok görülür?

Dr. Kübra Cenkçi, diş çürükleri açısından en riskli grupları şöyle sıraladı:

Özel sağlık bakımına gerek olan çocuklar

Kötü beslenme alışkanlığı olan çocuklar

Bakıcı veya kardeşlerinde diş çürüğü olanlar

Yüksek şeker içeren besinleri fazla tüketenler

Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı doğanlar

Diş minesinde ve diğer sert dokularında anormal yapı bozukluğu olanlar

Sistemik ve topikal flor ile korunmamış olanlar (içme suyunun florlu olması be florürlü diş macunu kullanılması, tabiki miktarı abartılmadan)

Diş çürümesine karşı ne yapılmalı?

Bu gibi durumda yapılması gerekenleri Dr. Kübra Cenkçi, şöyle açıkladı: