Çocuklarda davranış problemleri nelerdir?
Normal bir çocukluk öfke krizinin ve ergen isyanının ne zaman daha ciddi bir şeye ilerlediğini bilmek önemlidir.15 Temmuz 2018 Pazar 15:56
NORMAL GELİŞİM
Her çocuk kötü davranış ve yaramazlık döneminden geçer. Normal gelişim çocukların kendi kimliklerini bulmaları ve bağımsızlık kazanmaları için bu gibi aşamalardan geçmelerini gerektirir.
PROBLEM OLAN DAVRANIŞ
Bazı çocuklar normal yaramazlığın ötesinde davranışlar sergilemeye başlarlar. Çocuklar kendi iyiliklerine, fiziksel, duygusal veya yasal tehdit oluşturacak davranışlar gösterdikleri zaman veya başkaları için tehlikeli davranışlar sergiledikleri zaman, bu genellikle tedavi edilmesi gereken bir problemin göstergesidir.
TEŞHİS
Eğer bir çocuk aşırı duygular veya davranışlar sergiliyorsa, yardım aramak önemlidir.
Davranışın nedenlerini anlamada çocuğa düzgün tanı konulabilmesi için bir danışman veya psikiyatr randevusu almak önemlidir
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Çocuğunuza Zıtlaşma Bozukluğu veya Tavır Bozukluğu gibi bir davranış bozukluğu teşhisi konmuş olabilir veya çocuğunuzun odaklanma ve uslu durma yetisini etkileyebilen dikkat eksikliği bozukluğu olabilir.
TEDAVİ
Çocuğunuzun davranışı tanımlandığında çocuğu tedavi etmek daha kolay olabilir.
Bazı çocukların düşünce ve dürtülerini kontrol edebilmeleri için ilaç gerekebilir, diğerleri sorunlarını başa çıkma stratejileri ve onları rahatsız eden şeyler hakkında konuşarak danışmanlıkla çözebilir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ