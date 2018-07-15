Çocuklarda davranış problemleri nelerdir?

NORMAL GELİŞİM

Her çocuk kötü davranış ve yaramazlık döneminden geçer. Normal gelişim çocukların kendi kimliklerini bulmaları ve bağımsızlık kazanmaları için bu gibi aşamalardan geçmelerini gerektirir.

PROBLEM OLAN DAVRANIŞ

Bazı çocuklar normal yaramazlığın ötesinde davranışlar sergilemeye başlarlar. Çocuklar kendi iyiliklerine, fiziksel, duygusal veya yasal tehdit oluşturacak davranışlar gösterdikleri zaman veya başkaları için tehlikeli davranışlar sergiledikleri zaman, bu genellikle tedavi edilmesi gereken bir problemin göstergesidir.

TEŞHİS

Eğer bir çocuk aşırı duygular veya davranışlar sergiliyorsa, yardım aramak önemlidir.

Davranışın nedenlerini anlamada çocuğa düzgün tanı konulabilmesi için bir danışman veya psikiyatr randevusu almak önemlidir

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Çocuğunuza Zıtlaşma Bozukluğu veya Tavır Bozukluğu gibi bir davranış bozukluğu teşhisi konmuş olabilir veya çocuğunuzun odaklanma ve uslu durma yetisini etkileyebilen dikkat eksikliği bozukluğu olabilir.

TEDAVİ

Çocuğunuzun davranışı tanımlandığında çocuğu tedavi etmek daha kolay olabilir.

Bazı çocukların düşünce ve dürtülerini kontrol edebilmeleri için ilaç gerekebilir, diğerleri sorunlarını başa çıkma stratejileri ve onları rahatsız eden şeyler hakkında konuşarak danışmanlıkla çözebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.