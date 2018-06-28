Çocuklarda çürük oluşumunu engellemek için neler yapmak gerekir?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, çocuklarda diş çürümeleri hakkında önemli bilgiler veriyor.

Süt dişleri değişken olabilmekle beraber ortalama 6 aydan sonra genellikle alt ön bölgeden başlayarak çıkar ve yaklaşık 3 yaşında tamamlar. Bu dönemde çocuğun ağzında toplam 20 adet süt dişi alt ve üst çenede simetrik olarak yerleşir. Çocuklarda ağız ve diş hastalıkları tedavisinin koruyucu diş hekimliğinin temelini oluşturduğunu ifade eden Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, toplumumuzdaki ‘süt dişleri önemsizdir’ kanısının tamamen yanlış olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

"Süt dişleri doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreçte görev gören dişlerdir. Yapıları kalıcı dişlere göre biraz daha farklıdır. Eğer süt dişleri zamanından erken çürür ve çekilirse yan dişler kayacak ve alttan gelen kalıcı dişlere yer olmayacağı için kalıcı dişlerde oluşan çapraşıklık ortodontik tedaviye neden olacaktır. Eğer çekilmeyip kronik bir iltihap oluştururlarsa da hem alttan gelen kalıcı dişin kalsifikasyonu hem de çocuğun genel sağlığı etkilenecektir. Ayrıca süt dişlerinin alttan gelen kalıcı dişlere rehberliği söz konusudur. Bu nedenle çocuklara ağız bakımı alışkanlığının kazandırılması ve süt dişlerinin sağlığı çok önemlidir.

• Süt dişleri daimi dişlere oranla daha çok organik madde içerdiğinden daha kolay ve hızlı çürürler.

• Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olduğunda fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir.

• Çocuklar ağız bakımına yetişkinler kadar dikkat edemezler. Çocuğun el becerisi, merakı ve ebeveynlerinin tutumu diş fırçalama alışkanlığını belirler."

ÇÜRÜK OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR Mİ?

Çürüğü tamamen engelleyebilecek bir aşı ya da ilaç henüz geliştirilemediğini ancak çürük sayısını azaltmaya yönelik malzemelerin günümüzde kullanıldığını söyleyen Kışlaoğlu, çürük oluşumunu engellemeye yönelik yöntemleri şöyle sıraladı:

Fissür Örtücüler: Diş Hekimi Kışlaoğlu, "Azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde fissür denilen küçük çukurcuklar bulunur. Bu çukurları fissür örtücü uygulayarak koruyabiliyoruz." diyerek yöntemin ayrıntılarını aktarıyor: "Çocuklar dişlerin üzerindeki girinti ve çıkıntıları rahatlıkla temizlemedikleri için bu girintilere yerleşen yiyecek artıkları ve bakteriler çürüğe neden oluyor. Fissür örtücü de arka dişler üzerindeki bu oluklara uygulanıyor. Beyaz, şeffaf renkli, sıvı şeklinde plastik madde olan bu örtücü, diş oluklarına tamamen tutunuyor. Bu şekilde diş yüzeyinde herhangi bir aşınma yapılmadan işlem uygulanıyor ve diş çürüğe karşı korunuyor."

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, fissür örtücünün düştükten sonra bile uygulama yapılan dişte çürümeye karşı direncin devam ettiğini belirterek "Eğer düştükten sonra 6 ay içerisinde tekrar uygulanırsa çürüğe karşı koruma da devam eder. Fakat bu uygulama yapıldıktan sonra da dişler düzenli fırçalanmalı ve rutin olarak çocuklar diş hekimi kontrollerine götürülmelidir." diyerek fissür örtücü uygulanan dişlerin düzenli bakıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Flor Uygulaması: Çürüğü engellemenin başka bir yolun da çürüğe karşı direnci arttırmak olduğunu belirten Diş Hekimi Kışlaoğlu, dişlere yüzeysel flor uygulanması suretiyle bu direnç kazandırılabileceğini söyledi.

DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU SEÇİMİ ÖNEMLİ

Diş Fırçalama:Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Kışlaoğlu, "Çocukların ileride diş fırçalama alışkanlığını sürdürmesi için en etkili yöntem erken yaşlarda bu alışkanlığın kazandırılmasıdır. Düzenli ve doğru bir şekilde fırçalama ile çürük oluşumu engellenebilir." diyerek diş fırçalamanın önemini vurguladı.

Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak ve naylon kıllardan üretilmiş diş fırçalarını öneren Kışlaoğlu, çocukların diş macununu yutma riski olduğu için 3 yaş altında kullanılmaması gerektiğini aktardı. Pütürsüz diş macunlarını öneren Kışlaoğlu, fırçaya konulacak macun miktarını ise ‘nohut büyüklüğünde’ olması gerektiğini söyledi.

DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI İÇİN BUNLARI DENEYİN!

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Kışlaoğlu, çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için bazı tavsiyelerde bulundu:

* Dişlerini fırçalarken ayrı bir diş fırçası ile siz de kendi dişlerinizi fırçalayın. Ona birkaç tane farklı renk ve şekillerde diş fırçası ve diş macunu alın. Her seferinde başka bir ikili seçmesini sağlayın. Bu seçim onun diş fırçalama isteğini ve motivasyonunu artıracaktır.

* Mutlaka diş fırçalama panosu oluşturun ve her fırçalamadan sonra pano üzerinde işaretleme yapın.

* Banyoya bir kum saati yerleştirin ve her fırçalamada kum saatini ters çevirerek zaman tutun. Yaklaşık 2 dakikalık diş fırçalama yeterli olacaktır.

* Çocuğunuzun diş çürüğü hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Ona yapışkan özelliği olan şeker, çikolata, bisküvi yedirin ve aynada dişlerinin üzerine nasıl yapıştığını gösterin. Daha sonra dişlerini fırçalatın ve dişlerinin ne kadar güzel, temiz ve beyaz olduğunu yine aynada kendisine gösterin.