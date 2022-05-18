Çocuklarda bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir tedavisi var mı?

Bahar mevsimiyle birlikte bazı kişilerde burun tıkanıklığı, öksürük, gözlerde sulanma gibi şikayetler artıyor. Peki, çocuklarda bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

Bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

Çocuklarda bahar alerjisi belirtileri nelerdir?

Gündüz burun akması

Gece burun tıkanıklığı

Gözlerde yanma kaşıntı

Öksürük, gece şiddetli öksürük

Nefes darlığı

Bahar alerjisi tanısı nasıl konulur?

Bahar alerjisi belirtileri gösteren çocuklar bir çocuk doktoru tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir. Teşhis koymak için bazı testler yapılmaktadır. Bu testlerden en tanı koydurucu olan cilt üzerinden yapılan alerji testleridir. Kandan yapılan alerji testleri de olmakla birlikte bunlar her alerjide bize tanı koyduramamaktadır. Çocuğun yaşına ve belirtilerine göre kan veya ciltten yapılacak testlere karar vermekteyiz. Ancak cilt testleri tanıda çoğunlukla çok daha etkilidir.

Alerji testleri bize teşhis koydurmada çok fazla katkı sağlamaktadır. Ayrıca hem teşhis, hem hangi alerjenlerden korunması gerektiği, hem de nasıl bir tedavi uygulayacağımız kısmında da bize rehberlik etmektedir.

Bahar alerjisi tedavisi mümkün mü?

Bahar alerjisi sorunu yaşayanlar ise bu sorundan kurtulmak için bir tedavinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Polenlerden kaçmak için gerekli tedbirleri almak önemlidir. Öncelikle doğru teşhis ve alerjinin ne ile ilişkili olduğunun tespitinin yapılması tedavi aşamasında oldukça önemlidir. En etkili tedavi alerjenlerden korunmadır. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Tüm tedbirlerin alınmasına rağmen şikayetlerin devamında ilaçla tedavi veya aşı tedavisi uygulanabilmektedir.