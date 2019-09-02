Çocuklara yıl boyu eğlence

Diyarbakır’da bir AVM tarafından çocuklar lisanslı çocuk etkinlikleri ile 2019 yılı sonuna kadar eğlenceli anlarla sevindirilecek.

Forum Diyarbakır AVM, yıl sonuna kadar her ay yapacağı lisanslı çocuk etkinlikleriyle çocukları eğlendiriyor. Açıldığı günden bugüne yaptığı etkinliklerle ilklere imza atan, Güneydoğunun en prestijli AVM’si Forum Diyarbakır AVM, 2019 yılı boyunca yapacağı lisanslı çocuk etkinlikleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Yapılacak olan lisanslı etkinliklerin bu bölgede ilk defa yapılıyor olması ise çocuklar için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. 14-22 Eylül tarihlerinde Uğur Böceği ve Kara Kedi; 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Arı Maya; 12-20 Ekim Maşa ve Koca Ayı; 9-17 Kasım Pırdino; 7-15 Aralık Kardeşim Ozi; 21-29 Aralık Bremen Mızıkacıları ile çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Forum Diyarbakır AVM yönetimi, ’Farklı Ol Farkı Yaşa Farkı Hisset’ mottosuyla, yapacağı etkinliklerle ilkleri yaşatmaya ve çocukları sevindirmeye devam edeceklerini duyurdu.