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Sağlık Çocuklara verilen öksürük şurubu 69 çocuğu öldürdü!
Sağlık

Çocuklara verilen öksürük şurubu 69 çocuğu öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 15:12:00 -
Çocuklara verilen öksürük şurubu 69 çocuğu öldürdü!

Hindistan merkezli bir firma tarafından üretilen ve 69 çocuğun ölümüne neden olan öksürük şurubuyla ilgili görülen davada sanıklara çeşitli cezalar verildi.

Hindistan merkezli bir firma tarafından üretilen ve 69 çocuğun ölümüne neden olan öksürük şurubuyla ilgili görülen davada sanıklara çeşitli cezalar verildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen yıl başlayan ve Hindistan merkezli Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunu kullanan 69 çocuğun vefat etmesi nedeniyle açılan dava sona erdi. Dava kapsamında sanıklar, ölüme neden olan kalitesiz ilaç üretme ve satma, görevini yapmama ve kötüye kullanma gibi suçlardan yargılandı.

Mahkeme, aralarında şurubu ülkeye ithal eden "Kuramax Medikal" ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkililerinin de bulunduğu 23 sanığı 2 yıl ila 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Karara göre bazı sanıklar, ölen çocukların ailelerine tazminat ödeyecek, bazı sanıklar ise belirli bir süre yetkili kurumlarda çalışamayacak. Mahkeme, Hint menşeli "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun kullanılması sonucunda ülkede toplam 69 çocuğun vefat ettiğini belirledi.

NE OLMUŞTU?

Semerkant'ta söz konusu şurubu kullanan 18 çocuğun vefat etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı da öksürük şurubunun bileşiminde zehirli "etilen glikol" tespit etmiş ve şurubun satışını yasaklamıştı. Hindistan, öksürük şurubu skandalının ardından Marion Biotech şirketinin üretim lisansını iptal etmişti.
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Aynı dönemde Hindistan’da üretilen başka bir şurup da Gambiya’da en az 70 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Endonezya’da 2022-2023 yılları arasında başka bir öksürük şurubu nedeniyle en az 200 çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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