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Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilir?

Çocuk eğitiminde kritik olan belli dönemler bulunmaktadır. Emmeden ayırma, yatağını ve odasını ayırma, tuvalet eğitimi verme gibi durumlar bebeğin ya da çocuğun hayatının önemli noktalarıdır.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:02
Çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilir?

Bir çocuğun tuvalete alışması için en uygun dönem 2 yaşıyla beraber başlayan dönemdir. 2-3 yaş aralığı bu iş için ideal olan zamandır. Ancak her çocuğun farklı gelişimsel sürece sahip olduğu düşünülürse bu süre üç aşağı beş yukarı değişebilir.

Tuvalet eğitimine başlamadan önce çocuğunuzun kas gelişimini takip edin. Eğer kas gelişimi tuvalet eğitimi için uygun değilse bu işi isteseniz de çocuğunuza öğretemezsiniz. Gece uykusundan uyandığında bezi kuru olan çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğu söylenir ancak bunu genele yaymak doğru değiildir.

Tuvalet eğitiminde temel kural sabırlı olmak ve anlayışlı davranmaktır. 2 yaşına geldiği için bir çocuğu zorla bezinden uzaklaştırmaya çalışmak sadece bir kaos ortamı yaratır.

Tuvalet eğitimi için doğru zamanı bulun ve bu işe başladıktan sonra karar değiştirmeyin. Bezini bir çıkarıp bir tekrar bağladığınız çocuk kavram kargaşası yaşar. Çocuğunuza bu durumu yaşatmayın. Eğer net karar verdiyseniz ve çocuğunuzun hazır olduğunu düşünüyorsanız çocuğunuza bu durumu tatlı bir dille, onu ürkütmeden anlatın ve bezini çıkardıktan sonra tekrar bağlamayın.

Tuvalet eğitimi sırasında çocuğunuzu ödüllendirin. Ödüül, bu işin ilerlemesi sırasında oldukça etkili bir pekiştireçtir.

Öfkeli olmamaya özen gösterin. Eğer çocuğunz altını ıslattıysa sakın kızmayın. Bunu istemeden yapmıştır ki kasten yapma durumları da yaşanabilir. Çünkü 2 yaş kendini ispat etme, ebeveynlerle zıtlaşma dönemidir unutmayın.

Her ne olursa olsun altını ıslatan çocuğunuza hoşgörüyle ykalaşın ve konuşarak çözmeye çalışın.

Tuvalet eğitiminin ilk bir haftasında gece iki saate bir çocuğunuz tuvalete kaldırın. Ancak ilerleyen zamanlarda bunu seyreltin ve çocuğunuzun durumuna göre gece uyandırmaları sonlandırın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:02
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