Çocuklara sosyal medya yasaklanmalı mı? Uzman isimden anne ve babalara uyarı

Sosyal medya kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, anne ve babalara çok önemli uyarılarda bulundu.

Tarhan'ın açıklamaları şöyle:

Gençler evde ailede iyi bir örnek varsa sosyal medyada iyi bir kılavuzluk yapabiliyorsa oradaki yanlışları konuşabiliyorsa çocuk hayatı öğrenir. Sosyal medya çocuk için bir fırsat olur. Haftada 20 saatten fazla çocuk sosyal medyada olursa olumsuz etkileniyor. Onun için birçok ülkede sosyal medyaya sınırlama getirilmeye başladı. Çocuklarda erken ergenlik ortaya çıktı. Kendini kesme ve yaralama olayları görüldü. Bu zayıf ailelerde görülüyor. Sosyal medyanın kendisi değil içeriği olumsuz etkiliyor çocukları. Günü planlamayı öğrenen bir çocuğa sosyal medya zarar vermez. Kuralsız ve disiplinsiz ailelerde olumsuz durumlar gözleniyor. Evde rahat bir ortam varsa çocuk hayatı öğreniyor oradan. Sosyal medyadan korkmayalım ama yönetelim onu.