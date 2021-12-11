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Kadın - Aile Çocuklara meyve sevdirme yöntemleri
Kadın - Aile

Çocuklara meyve sevdirme yöntemleri

Meyve yedirmek de zorluk çektiğiniz çocuklarınız için meyve yedirme yöntemleri...

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:30:00 - 2021-12-12 00:00:56
Çocuklara meyve sevdirme yöntemleri

Meyve ve sebzeler, çocuklar için sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarıdır. İçinde bulunan vitamin ve mineraller ile çocukların büyüyüp gelişmelerine ciddi katkılar sağlarlar. Çocukların meyve sebze yemesi bağışıklık sistemlerini güçlendirir, hücrelerinin yenilenmesini ve doku onarımını artırır, hastalıklara karşı dirençleri geliştirir.

Çocuklara meyve sevdirme yöntemleri

-Meyveleri küçük dilimler halinde doğrayıp meyve çubukları takabilirsiniz örneğin muz, çilek ve kivi

-Karpuz kavun gibi meyveleri meyve doğrayıcıları ile farklı şekilde keserek yedirebilirsiniz.

-Nar kırmızı taneleri ile dikkat çekici bir meyvedir. Derin bir kaseye narı ayıklayarak kaşıkla yedirebilirsiniz.

-Birlikte portakal sıkabilir veya portakal ve mandalina gibi meyveleri bir tabağa soyarak onun dikkatini çekip yemesini sağlayabilirsiniz.

-Özelikle yaz meyveleri görünümü itibarı ile daha çekici gelebilir. Çocuğunuz parkta oynarken enerji kaybedecektir. Bu nedenle bir porsiyon meyve hazırlayabilirsiniz. Örneğin kiraz, kayısı gibi. Çocuğunuz bu meyveleri yiyecek ve sevmeye başlayacaktır.

Meyve yedirmek de zorluk çektiğiniz çocuklarınız için diğer eğlenceli bir yöntem ise; tabak süslemedir. 

Biraz eğlenceli bir meyve saati için meyve tabağı tasarımımızı çok güzel şekillerde tasarlayabilirsiniz. Üstelik evde günlük yediğimiz meyveleri kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Güzel sürprizler yapmak için örnek tasarımlara göz atın. (görmek için tıklayınız).

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