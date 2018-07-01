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Çocuklara her gün sorulması gereken sorular

Özellikle de çalışan bazı anne ve babaların çocuklarıyla ilgili yaptıkları en büyük hata, yeterli ilgi ve değeri onlara yansıtamamalarıdır. Çocuğuyla güçlü ve sağlıklı bir iletişiminin olmasını isteyen ebeveynler, en az 2 saatini çocuğu için ayırmaları gerekmektedir.

01 Temmuz 2018 Pazar 23:45
Çocuklara her gün sorulması gereken sorular

1- ŞUAN NE YAPMAK İSTERSİN?

Her ebeveyn çocuğu için en iyisini kendisinin bildiğini düşünür. Genellikle de doğrudur ama kimi zaman onların yerine karar verirken onların da düşüncelerini öğrenmekte fayda var. Bunun için herhangi bir olay yada durum karşısında önce çocuğunuzun ne yapmak istediğini öğrenmelisiniz.

2- YARDIM ETMEME GEREK VAR MI?

Özellikle de okul çağındaki çocuklarda uygulanan temel yöntem, çocuğun kendi kendine öğrenmesini sağlamaktır. Ancak, bazı anneler çocuğunun daha olayı anlamasına izin vermeden müdahale etmeye çalışıyor. Bu da olmaması gereken tutumların başında geliyor. Siz ebeveyni olarak ilk önce yardıma ihtiyacı olup olmadığını öğrenmelisiniz. Eğer çocuğunuz o işi tek başına yapabilecek kabiliyette ise müdahale etmemeniz daha doğru olacaktır.

3- YENİ ARKADAŞIN İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Okulun ilk gününde çocuğunuz yeni birisiyle tanıştığı zaman, onun hakkındaki düşünceleri öğrenmelisiniz. O kişiyle ilgili neler hissettiğini öğrenmek, hem onu daha iyi tanımak hem de onun hislerini ifade edebilmesini sağlayabilmek için önemli bir adımdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 23:45
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