Çocuklara eşcinsel sapkınlığı aşılıyorlar! Çocuk mağazasında skandal

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Dünyayı felakete sürükleyen karanlık güçler, her alanda sistematik olarak kirli planlarını işletmeye sinsice devam ediyor. Son olarak sosyal medyada bir çocuk mağazasından paylaşılan fotoğraflar şoke etti.

Sapkınlığı çocuklara aşılamaya çalışıyorlar

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, çocuk ürünlerine sapkın LGBTİ'lerin simgelerini yerleştirerek eşcinsel sapkınlığı çocuklara aşılamaya çalıştığı belirlendi.

Amaç cinsiyeti ortadan kaldırarak insanlığı yok etmek

Sosyal medyada vatandaşlar yapılan algı çalışmalarına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, "bu kara propagandadaki amacın cinsiyeti ortadan kaldırarak insanlığı yok etmek" yorumlarını yaptı.

İşte o skandal fotoğraflar:



