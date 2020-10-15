  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için ürettikleri oyuncaklı sabunları dağıttılar
Aktüel

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için ürettikleri oyuncaklı sabunları dağıttılar

Kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden sabun üreten 6 üniversite öğrencisi, kullandıkça içinden oyuncak çıkan sabunları Konya'da çocuklara ücretsiz dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:14:04 -
Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için ürettikleri oyuncaklı sabunları dağıttılar

KONYA (AA) - Bir grup üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden ürettikleri ve kullandıkça içinden oyuncak çıkan sabunları, Konya kent merkezinde çocuklara ücretsiz dağıttı.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için il il gezen 6 üniversite öğrencisi, Konya'daki Kültür Park'ta küçük çocuklara el sabunları dağıtıp, salgından korunmak için ellerini sık yıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukların, içinde oyuncak olan kokulu sabunları aldıklarında oldukça mutlu oldukları görüldü.

Öğrencilerden Emirhan Belli (18), gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde çocuklarda el yıkma alışkanlığını geliştirmek için arkadaşlarıyla yola çıktıklarını belirtti.

Malatya'da bulunan bir bitkinin içeriğinde el antiseptiği içeren maddeye rastladıklarını ve bunu Ar-Ge laboratuvarlarında solüsyon olarak geliştirdiklerini ifade eden Belli, "Denemelerden sonra el hijyenine uygun bir sabun ürettik. İçlerine de oyuncaklar yerleştirdik. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Çocuklar ellerini yıkadığı sürece içinden hem oyuncak çıkıyor, hem de elleri hijyen kalıyor." dedi.

Belli, bugüne kadar 18 il gezdiklerini, Konya'nın 19. il odluğunu vurgulayarak, kentlere, köylere giderek çocuklarda el yıkama alışkanlığını en ön safa çıkarmak için ücretsiz olarak sabun dağıtıp, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gündem

Yeniakit.com.tr sesleri olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hasabından süresiz nafaka ve erken evlilik mağdurlarını sevindirecek bir açıklama yaptı...
Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!
Dünya

Prens Selman'dan şaşkına çeviren Türkiye talimatı!

Uluslararası arenada her fırsatta Türkiye’nin karşısında yer alan Suudi Arabistan, Türk ürünlerine ambargo uygulamasının ardından şimdi de v..
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay