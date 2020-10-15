Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için ürettikleri oyuncaklı sabunları dağıttılar

KONYA (AA) - Bir grup üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla bitki özütlerinden ürettikleri ve kullandıkça içinden oyuncak çıkan sabunları, Konya kent merkezinde çocuklara ücretsiz dağıttı.

Çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için il il gezen 6 üniversite öğrencisi, Konya'daki Kültür Park'ta küçük çocuklara el sabunları dağıtıp, salgından korunmak için ellerini sık yıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukların, içinde oyuncak olan kokulu sabunları aldıklarında oldukça mutlu oldukları görüldü.

Öğrencilerden Emirhan Belli (18), gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde çocuklarda el yıkma alışkanlığını geliştirmek için arkadaşlarıyla yola çıktıklarını belirtti.

Malatya'da bulunan bir bitkinin içeriğinde el antiseptiği içeren maddeye rastladıklarını ve bunu Ar-Ge laboratuvarlarında solüsyon olarak geliştirdiklerini ifade eden Belli, "Denemelerden sonra el hijyenine uygun bir sabun ürettik. İçlerine de oyuncaklar yerleştirdik. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık. Çocuklar ellerini yıkadığı sürece içinden hem oyuncak çıkıyor, hem de elleri hijyen kalıyor." dedi.

Belli, bugüne kadar 18 il gezdiklerini, Konya'nın 19. il odluğunu vurgulayarak, kentlere, köylere giderek çocuklarda el yıkama alışkanlığını en ön safa çıkarmak için ücretsiz olarak sabun dağıtıp, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.