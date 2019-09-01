Çocuklara çakmak satılması yasaklandı Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan karar uyarınca 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı. Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında Kaymakam Ömer Dereci tarafından imzalanan karar polis ekipleri tarafından ilçedeki esnafa tebliğ edildi. Buna rağmen 18 yaşından küçüklere çakmak ve çakmak gazı satanlar hakkında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

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