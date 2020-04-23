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Aktüel

Çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bursalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Büyükşehir Belediyesi’nin evlerinin önüne kadar getirdiği eğlence otobüsüyle kutladı.

2020-04-23 14:19:00 - 2020-04-23 14:29:18

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da farklı etkinliklere sahne oluyor. Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Hacıvat-Karagöz orta oyuncularını taşıyan 23 Nisan otobüsü, mahalle mahalle dolaşarak, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar için mini konserler verdi, gösteriler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan nedeniyle çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik, Yunuseli’deki BGC Sitesi’nden başladı. 23 Nisan otobüsünü görür görmez ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin önüne çıkan çocuklar, söylenen marşlara eşlik etti, Karagöz-Hacıvat orta oyununu kahkahalarla izledi. Yunuseli’den başlayarak, Ataevler ve Özlüce ile diğer mahallelerde gün boyunca süren etkinlik sırasında bazı vatandaşlar, evlerinin balkonunda, aile bireyleriyle birlikte yapılan gösterilere eşlik etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Yorumlar

Mücahit

Maşallah maşallah! Ey Yeni Akit sizi Hakk’ın yılmaz savunucusu bilirdim. Televizyonunuz  ..... söylemler ve görüntülerle dolmuş taşıyor, bunların mahkeme-i kübrada hesabını verebileceğiniz bir makul müdafaası vardır inşallah.
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