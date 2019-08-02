Çocuklar tarafından şehit Keçeci anısına futbol turnuvası düzenlenecek Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası düzenlenecek.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Kerim Keçeci anısına futbol turnuvası düzenlenecek.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Kerim Keçeci’nin anısına 8 yaş grubu sporculartarafından futbol turnuvası düzenlenecek. Turnuvaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Gölcük’den Gölcük Karadeniz Spor ve KavaklıSpor, Zonguldak merkezden ise Zonguldak Kömürspor, Zonguldak Akademi Spor Kulübü, 6Passpor Kulübü ve Çaycuma Gençler Birliği katılım sağlayacak. 6-7 Ağustos tarihleri arasında Çaycuma şehir stadyumunda Şehit Kerim Keçeci anısına yapılacak olan U-9 Futbol Turnuvasına tüm sporseverler davet edildi.

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