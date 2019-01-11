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Çocuklar sanatı teknolojiyle üretecek: Robotlar sanat yapar mı

İSTANBUL Modern’in, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen Art Maker Lab Öğrenme Merkezi faaliyete girdi.

11 Ocak 2019 Cuma 13:00
Çocuklar sanatı teknolojiyle üretecek: Robotlar sanat yapar mı

Müzenin Beyoğlu’ndaki geçici mekânında oluşturulan merkez, 7-15 yaş arası çocuk ve gençlere sanatı yeni teknolojilerle üretme fırsatı sunuyor. ‘Robotlar Sanat Yapar mı?’ ve ‘Art Maker Lab Buluşma Etkinlikleri’ adlı iki farklı eğitim etkinliğini içeren program, pazartesi günleri hariç, hafta içi her gün eğitim kurumları ve hafta sonları bireysel katılımcılar için ücretsiz gerçekleştirilecek.

Merkezin tanıtımında konuşan İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, projenin çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik alanlarındaki kabiliyetlerinin arttırılması konusunda özgün ve öncü sanat eğitimi modeli sunduğunu söyledi. Çalıkoğlu, “Art Maker Lab, İngiltere’deki British Museum ile Tate Britain’de düzenlenen atölye alanları gibi sınırlı sayıdaki uluslararası yenilikçi örnek arasında yer alıyor. Müzelerde teknoloji temelli sanat eğitimi uygulamalarına farklı bir boyut kazandırıp bu alanda üretilebilecek projelere ilham vereceğine inandığımız Art Maker Lab’i 23 bini aşkın çocuk ve gence ücretsiz olarak ulaştıracağız” dedi.

TEKNOLOJİYLE GELİŞTİRİLEN SANAT

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temelinde nitelikli insan kaynağı yattığına dikkat çeken İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin “Bu projeyle çocuklarımızın yenilikçi ve yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:01
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