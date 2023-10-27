Çocuklar öldürülürken siyoniste bağlılığını tazeledi! Ha Netanyahu ha Akşener

Her fırsatta hacı olmakla övünen ve sözde milliyetçi makyajla kurduğu İP’i küresel emperyalistlerin desteklediği 6’lı masaya meze eden Meral Akşener’in Gazzelilerin meşru temsilcisi Hamas’a yönelik skandal sözleri tepkiyle karşılandı. Kadın çocuk demeden binlerce masum Filistinliyi katleden Siyonist İsrail’in soykırımına direnen Hamas’a ‘terörist” nitelemesi yapan İP liderin hezeyanı, “Ha Akşener Ha Netanyahu” yorumlarına sebep oldu.

Asena siyonistleri aratmadı

Daha önce başta Filistinliler olmak üzere dünya mazlumların hamisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı terörist İsrail’in bebek katili lideri Binyamin Netanyahu’ya benzeterek Türk milletinin tepkisini çeken İyi PArti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hamas’a yönelik skandal sözleri infiale sebep oldu. Önceki gün partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Hamas terör örgütü değil toprak mücadelesi veren bir mücahitler grubudur” diyen Başkan Erdoğan’a cevap veren İP liderin, “Hamas’ın yaptığı terördür, terörist muamelesi görmelidir” açıklaması, “Akşener Siyonist ağzıyla konuştu” yorumlarını beraberinde getirdi. Gazze’ye yönelik başlattığı “Demir Kılıç” operasyonuyla soykırım suçu işleyen ve kadın-çocuk demeden binlerce masum sivili katleden İsrail’in vahşeti ile 75 yıldır topraklarında yaşanan işgale karşı direnen Hamaslı mücahitlerin şanlı direnişini bir tutan İp liderinin rezil sözlerini gazetemize değerlendiren siyasetçiler, “Ha Akşener Ha Netanyahu” görüşünde birleşti.

Netanyahu'dan farksız

İp liderinin skandal sözlerine tepki gösteren Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Meral Akşener resmen Siyonist ağzıyla konuşuyor. Adeta İsrail’e bağlılığını bildiriyor. Daha doğrusu bağlılığını tazeliyor. Orada 1948’den beri İsrail’in yaptıklarını görmüyor. İsrail’in topraklarını genişletmek için hukuksuzca, hunharca, acımasızca katliamlarını perdeliyor. Meral Akşener’in yaptığı Siyonist ağzıyla konuşmaktır. Bu katliamı yapanlara destek çıkmaktadır. Adeta onları cesaretlendirmektedir. Siyonist işgale direnen Hamas’a terör örgütü demesi bizleri çok üzdü. Yazıklar olsun. Türkiye’de bir siyasetçinin böyle bir şeyi nasıl söyleyebildiğini hala düşünüyorum. Orada çocuklar fosfor bombalarıyla öldürülüyor. Kadınlar, yaşlılar katlediliyor. Hastaneler bombalanıyor. Cami kilise ayrımı gözetilmiyor. Gazze’de resmen savaş suçu işleniyor. Meral Akşener buna rağmen ‘Hamas’a terör örgütü’ diyor. Netanyahu ile aynı ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla ha Akşener konuşmuş ha Netanyahu, ben bir fark göremiyorum. Yazıklar olsun!”

Efendilerine mesaj göndermiş

AK Parti 27’inci Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları dile getirdi: “Siyasete birikim sahibi olmadan, birilerinin referansıyla girerseniz, birileri sizi aşağıdan alıp bir yere oturtursa niteliğiniz olmuyor. Daha önce Netanyahu’yu ‘despot, diktatör’ diye tarif eden, hatta ‘terörist’ nitelemesinde bulunan Meral Akşener şimdi de hiç utanmadan, sıkılmadan Netanyahu terörüne karşı hayatta kalma mücadelesini veren Hamas’ı teröristlikle itham ediyor. Eğer Hamas’ı ‘terörist’ diye tarif ediyorsanız siz Gazze’yi bilmiyorsunuz. Siz Filistin’i bilmiyorsunuz. Siz Türk tarihini bilmiyorsunuz. Üstelik bunu söyleyen tarihçi fakat tarihten haberi yok. Sizin millet kavramından haberiniz yok. Sizin ümmet diye bir derdiniz yok. Hamaslı mücahitlerin oluşturduğu yapı, milli mücadele veren bir yapıdır. Bunun aksini söylemek öncelikle bizim milli mücadelemize bühtandır. Cumhuriyetin yüzüncü yılının kutlanacağı şu zaman dilimine böyle bir açıklama, aymazlıktır. Edepsizliktir. Akşener adeta buradan birilerine, muhtemelen küresel emperyalistlere mesaj gönderiyor. ‘Bakın ben sizin yanınızdayım’ diye. Dolayısıyla İYİ Parti’ye gönül vermiş olan vatandaşların Akşener’in açıklamalarına itibar etmeyeceğini düşünüyorum.”