Çocuklar neden sık hastalanır? Sık hastalanan çocuğun alerjisi olabilir!
Burun akıntısı, öksürük nöbetleri gibi rahatsız edici bir çok hastalığı sık yaşayan çocukların alerjisi olabilir. Alerjik bünyesi olan çocuklarda belirtiler nelerdir? Yaşam şartlarında ne gibi değişiklikler yaparak alerji ataklarını hafifletebiliriz? Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Acıoğlu, çocuklarda yaşanan alerjik rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.06 Şubat 2019 Çarşamba 19:21
Burun akıntısı, öksürük nöbetleri gibi rahatsız edici bir çok hastalığı sık yaşayan çocukların alerjisi olabilir. Alerjik bünyesi olan çocuklarda belirtiler nelerdir? Yaşam şartlarında ne gibi değişiklikler yaparak alerji ataklarını hafifletebiliriz? Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Engin Acıoğlu, çocuklarda yaşanan alerjik rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.
2 yaşından önce fark edemeyebilirsiniz
Şehirleşme ile birlikte çocuklar doğadan uzak ve daha çok ev içinde zaman geçirmektedir. Katkı maddeleri ve kimyasallarla temas halinde olan bu çocuklar ancak 2-3 yaşından sonra sosyalleşebilmektedir. Ev dışındaki alerjen maddelerle temasın artması alerjik sorunların daha şiddetli yaşanmasına neden olabilmektedir.
Çocuğunuzun sürekli burnu mu akıyor?
Alerjik rahatsızlıklar farklı şekillerde belirtiler verebilmektedir.
Burun akıntısı veya tıkanması
Orta kulak iltihabı ve kulak ağrısı
Sabaha kadar süren öksürük nöbetleri
Efor halinde nefessiz kalma gibi belirtiler alerji kaynaklı olabilmektedir.
Sürekli burnu tıkalı olan, sık hastalanan çocukların alerjik rahatsızlıklar bakımından da değerlendirilmesi gerekmektedir.
Geniz eti belirtileriyle karışabilir
Bağışıklık sisteminde önemli bir görevi olan geniz eti, her çocukta bulunmaktadır. Geniz etinin çeşitli nedenlerle büyümesi sonucu ortaya çıkan sorunlar benzer belirtileri vermesi nedeniyle alerjik rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Sık hastalanan ve orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda hem alerji hem de geniz eti sorunu aynı anda yaşanabilmektedir
Bırakın çocuğunuzun yatağı dağınık kalsın
Gözle görülemeyecek kadar küçük böcekler yani ev tozu akarları yıl boyunca görülen alerjik hastalıkların asıl nedenini oluşturmaktadır. Nemli ortamı seven ev tozu akarları en çok yatak içinde bulunmaktadır. Yatağa dökülen vücut epitelleri nedeniyle yatak odası ve yatağın içi ev tozu akarlarının doğal yaşam ortamına dönebilmektedir. Alerjik çocukların odaları her gün havalandırılamıyorsa ve nevresimler her gün değiştirilemiyorsa yatağın örtülmeyerek dağınık bırakılması akarların çoğalmasını engelleyebilmektedir.
İşitme sorunları yaşayabilir
Çocuklarda alerji ve geniz eti sorunlarına zamanında müdahale edilmezse ilerieyen dönemde kulakta yaşanan sıkıntılar olarak karşımıza çıkabilir. Okul çağı döneminde dirençli burun akıntılarına eşlik eden tekrarlayan orta kulak iltihabı yaşayan çocuklarda geniz etinin yanısıra alerjik yatkınlığında düşünülmesi gerekmektedir. Uygulanan medikal tedavilere rağmen dirençli orta kulak sorunları devam eden çocuklarda anti alerjik tedavi seçenekler arasındadır. Buna rağmen düzenleyen vakalarda cerrahi girişime başvurulabilir.
Sizde varsa çocuğunuzda da olabilir
Sık orta kulak iltihabı yaşamış veya halen kulak sorunları devam eden ebeveynlerin çocuklarında benzer rahatsızların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır. Uçakta kulak ağrısı yaşayan anne babaların çocuklarında da benzer sıkıntıların yaşanabileceği unutulmamalıdır. Kronik kulak sorunları yaşayan ebebeynlerin çocuklarının % 60-70 oranınfa benzer sorunları yaşadığı bilinmektedir.
Kulak tüpü için acele etmeyin
Tek çıkışı östaki kanalı olan orta kulağı bir odaya benzetmek mümkündür. Bu kanal burnumuzun sonuna, geniz bölgesine açılır. Geniz etinin büyümesi, alerji, enfeksiyon gibi nedenlerle orta kulakta biriken sıvı dışarıya çıkamamaktadır. Dışarı çıkamayıp içeride biriken sıvı zamanla jelleşerek daha ciddi sorunlara neden olabilmektedir. İlaç tedavisinin fayda etmediği durumlarda uygun hastalarda son çare olarak kulağa tüp yerleştirilmektedir. Bu sayede içerdeki sıvının dışarı akabildiği geçici bir yol sağlanmış olur. Gelişme çağında olan çocuklarda nadir de olsa ikinci kez tüp takılması gerekebilmektedir.
Çocuğunuzun alerjik bir bünyesi varsa bu 10 kurala dikkat edin
Alerjinin yaratacağı sorunların en iyi tedavisi alerjen maddelerin belirlenip uzak durmaktır. Bununla birlikte;
Alerjen çocuklar kreş ve okul döneminde büyük sorunlar yaşayabilmektedir. Bu çocukların mümkün olduğunca okula geç başlaması olumlu sonuçlar vermektedir.
Haftada en az 3 kez, 30-40 dakika süre ile ev süpürülmelidir.
Odalar ve yataklar belirli sürelerle havalandırılmalıdır.
Odaların sıcaklığı 18-19 derece ve nem derecesi % 45’i geçmemelidir
Çarşaflar sık aralıklarla değiştirilerek yüksek ısıda yıkanmalıdır.
Evde mümkün olduğunca yün ve yünlü eşyalar bulundurulmamalıdır.
Halı kullanılacaksa akrilik halılar tercih edilmelidir.
Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanılmalıdır. .
Temizlik yapılırken çocuklar evde bulunmamalıdır.
Deterjan, parfüm ve oda kokuları yerine daha doğal malzemeler kullanılmalıdır. Mümkünse kurutma makinaları tercih edilmelidir.
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