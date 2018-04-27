Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çocuklar neden altını ıslatır ?

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Veli Kurt, çocukların altını ıslatma probleminin altında pek çok sebep olabileceğini söyledi.

27 Nisan 2018 Cuma 19:32
Çocuklar neden altını ıslatır ?

ÇOCUKLAR NEDEN ALTINI ISLATIR?

Küçüklükten beri kesintisiz gece ıslatması olan çocukların tedavisinde çocuğun işeme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve "doğru işeme alışkanlıkları kazanmasının" önemli olduğunu söyledi.

 

Özellikle gece alt ıslatan çocukların yüzde 97-98'inde her hangi bir hastalık bulunmaz. Ortaya çıkış nedenleri arasında genetik, organik, psikososyal ve gelişimsel faktörler, uyku- uyanıklık sistemini kontrol eden merkezler ile mesane çalışması arasındaki düzensizlikler ve de hormonal faktörler sorumlu tutulmaktadır.

 

GÜNDÜZ ISLATIYORSA MESANE BOZUKLUĞU OLABİLİR

 

Çocuğun gece ıslatmasından ziyade gündüz ıslatmasının altında daha çok başka organik nedenler aranmalıdır. Gündüz ıslatması olan çocuklarda sebep mesane bozukluğu olabilir.

 

ALTINI ISLATMA PROBLEMİ ERKEK ÇOCUKLARINDA DAHA FAZLA

 

Altını ıslatma problemi erkeklerde kız çocuklarına göre 1,5 kat daha fazla olduğunu ifade eden Dr. Kurt, problemin karşılaşılma sıklığının beş yaşındaki çocuklarda yüzde 15-20, yedi yaşındaki çocuklarda yüzde 10, on yaşındaki çocuklarda yüzde 5, on iki ve on dört yaş arası çocuklarda yüzde 2-3 olduğunu; kendiliğinden düzelme oranının da 14- 16 yaş civarında olduğunu ifade etti.

 

GENETİK FAKTÖRLER VE STRESE DİKKAT

 

Gece ıslatması başta genetik faktörler ve stres olmak üzere farklı nedenlerden oluşan bir durumdur. Anne ve babadan birisi bu sorunu yaşamışsa, çocuklarda yüzde 45 oranında görülme riski vardır.

 

TUVALET ALIŞKANLIĞINA ÇOK ERKEN YAŞTA BAŞLAMAYIN

 

Çok erken yaşlarda tuvalet eğitimine başlamak çocuğun kızgınlığına, çok geç yaşta başlama çocuğun kendine güveninin azalmasına neden olabilir. Bu dönemde araya giren bir stres mesane kontrolünün kazanılmasını geciktirebilir.

 

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI ES GEÇMEYİN

Aileden ayrılma, anne veya babadan birinin ölmesi, bir kardeşin doğumu, yeni bir eve taşınma, aile geçimsizliği, çocuğa kötü muamele alt ıslatmayı kolaylaştıran en sık faktörlerdendir. Ruhsal nedene bağlanan alt ıslatmanın en açık örneği, kardeş kıskançlığına bağlı olanıdır. Tuvalet eğitimini çoktan tamamlamış bir çocuk, kardeş doğumundan kısa bir süre sonra gündüz ve gece altını ıslatmaya başlar. Bu davranış bebek gibi sevilme ve ilgi çekme amacına yönelik bir geriye dönüş davranışıdır.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:32
  1. çocuklarda alt ıslatma
  2. çocuk gelişimi
  3. çocuk sağlığı
  4. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Veli Kurt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
    1. Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda..
    2. “Hırsızlık yapmadan duramıyorum” diyen..
    3. Yeni oy pusulası böyle olacak!
    4. Donald Trump'tan 'savaş bitti' Tweet'i
    5. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    6. Avrupa Birliği'nden arılara zarar..
    7. Başkan duyurdu! Beşiktaş'a Boyko müjdesi
    8. Emniyet müdüründen, HDP'li vekillere..
    9. AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin aday..
    10. Hollanda’da etnik azınlıklar..
    11. İşte yerli ve milli Altay tankının..
    12. Sinop'ta tarihi eser operasyonu: 3..
    13. Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık..
    14. Kenya’da sel felaketi: 72 kişi öldü
    15. Kore Yarımadası'ndaki tarihi zirve..
    16. Gaziantep'te PKK operasyonu: 10 kişi..
    17. Katil İsrail'in Batı Şeria'daki..
    18. Kongo’da tekne alabora oldu: 40 kişi..
    19. Bursa'da termik santralde yüksekten..
    20. Otoyolda yardım bekleyenlere çarpan..
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti
    CHP'den sürpriz telefon! Aday olmayı kabul etti