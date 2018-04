Çocuklar neden altını ıslatır ?

ÇOCUKLAR NEDEN ALTINI ISLATIR?

Küçüklükten beri kesintisiz gece ıslatması olan çocukların tedavisinde çocuğun işeme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve "doğru işeme alışkanlıkları kazanmasının" önemli olduğunu söyledi.

Özellikle gece alt ıslatan çocukların yüzde 97-98'inde her hangi bir hastalık bulunmaz. Ortaya çıkış nedenleri arasında genetik, organik, psikososyal ve gelişimsel faktörler, uyku- uyanıklık sistemini kontrol eden merkezler ile mesane çalışması arasındaki düzensizlikler ve de hormonal faktörler sorumlu tutulmaktadır.

GÜNDÜZ ISLATIYORSA MESANE BOZUKLUĞU OLABİLİR

Çocuğun gece ıslatmasından ziyade gündüz ıslatmasının altında daha çok başka organik nedenler aranmalıdır. Gündüz ıslatması olan çocuklarda sebep mesane bozukluğu olabilir.

ALTINI ISLATMA PROBLEMİ ERKEK ÇOCUKLARINDA DAHA FAZLA

Altını ıslatma problemi erkeklerde kız çocuklarına göre 1,5 kat daha fazla olduğunu ifade eden Dr. Kurt, problemin karşılaşılma sıklığının beş yaşındaki çocuklarda yüzde 15-20, yedi yaşındaki çocuklarda yüzde 10, on yaşındaki çocuklarda yüzde 5, on iki ve on dört yaş arası çocuklarda yüzde 2-3 olduğunu; kendiliğinden düzelme oranının da 14- 16 yaş civarında olduğunu ifade etti.

GENETİK FAKTÖRLER VE STRESE DİKKAT

Gece ıslatması başta genetik faktörler ve stres olmak üzere farklı nedenlerden oluşan bir durumdur. Anne ve babadan birisi bu sorunu yaşamışsa, çocuklarda yüzde 45 oranında görülme riski vardır.

TUVALET ALIŞKANLIĞINA ÇOK ERKEN YAŞTA BAŞLAMAYIN

Çok erken yaşlarda tuvalet eğitimine başlamak çocuğun kızgınlığına, çok geç yaşta başlama çocuğun kendine güveninin azalmasına neden olabilir. Bu dönemde araya giren bir stres mesane kontrolünün kazanılmasını geciktirebilir.

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI ES GEÇMEYİN

Aileden ayrılma, anne veya babadan birinin ölmesi, bir kardeşin doğumu, yeni bir eve taşınma, aile geçimsizliği, çocuğa kötü muamele alt ıslatmayı kolaylaştıran en sık faktörlerdendir. Ruhsal nedene bağlanan alt ıslatmanın en açık örneği, kardeş kıskançlığına bağlı olanıdır. Tuvalet eğitimini çoktan tamamlamış bir çocuk, kardeş doğumundan kısa bir süre sonra gündüz ve gece altını ıslatmaya başlar. Bu davranış bebek gibi sevilme ve ilgi çekme amacına yönelik bir geriye dönüş davranışıdır.