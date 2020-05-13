Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu

Sokağa çıkma kısıtlamasında uzun süredir dışarı çıkamayan 0-14 arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Eldiven ve maskelerini takan çocuklar ailelerinin gözetiminde parklarda doyasıya eğlendi. Kimi çocuk oyun oynarken kimisi de korona virüsten korktuğu için ailesiyle sadece yürüyüş yaptı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları 22 Mart’ta kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile soluğu parklarda aldı. Saat 11.00’i gösterince çocuklar, aileleriyle birlikte eldiven ve maskelerini takarak parklara geldi. Parklardaki oyuncaklara binen çocuklar gönüllerince eğlendi. Kimi çocuk ise dondurma alarak Adana’nın sıcak havasında serinledi.

Seyhan ilçesindeki Şehitler Parkı’nda gönüllerince eğlenen çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşte yaptı.

Yasak nedeniyle dışarı çıkarılmayan bebekler de bugünkü fırsatta dışarı çıktı. Güneşli havada çimlere oturan bebekler ailelerinin gözetiminde oyun oynadı.

Korona virüsten korkuyorlar

Çocuklar parklardaki oyun aletleriyle oynarken bazı çocuklar ise korona virüsten korktuğu için oyuncaklara ve arkadaşlarına uzaktan bakmakla yetindi.

9 aylık bebeği Buğlem’i uzun süre sonra dışarı çıkartan anne Gözde Köken, “2 aydır dışarı çıkmıyordu. Çocuk insan görmüyordu bugün çıkınca dışarı iyi oldu. En güzel zamanlarında dışarı çıkamıyordu. Neşesi yerine gelir” diye konuştu.

Korona virüsten korktuğu için oyun aletlerine binmeyip ailesiyle yürüyüş yapacak olan 9 yaşındaki Lara Keleş de dışarı çıkmayı özlediğini söyleyerek, “Korona virüs var. Parkta oyun oynarsam virüs geçebilir. Hiç dışarı çıkmadım yeni çıktım. Özledim dışarıyı. Bugün sadece yürüyüş yapıp gezeceğim” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Cenk Demir Kar da arkadaşlarıyla oyun oynayacağını belirterek, “Kuzenlerimle de buluşacağım. Kuzenlerimi 3 aydır neredeyse görmüyorum. Çok özledim onları” dedi.