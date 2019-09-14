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Çocuklar, Kula-Salihli Jeoparkı’nı eserlerinde yaşattı

Salihli Belediyesinin destek verdiği ve Kula-Salihli Jeoparkı alanında yer alan objelerden esinlenen çocukların ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimler ile taş eserlerinden oluşan ‘Biz Çizdik Biz Dokuyoruz’ sergisi açıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:41
Çocuklar, Kula-Salihli Jeoparkı’nı eserlerinde yaşattı

Salihli Belediyesinin destek verdiği ve Kula-Salihli Jeoparkı alanında yer alan objelerden esinlenen çocukların ilmek ilmek dokuduğu halı ve kilimler ile taş eserlerinden oluşan ‘Biz Çizdik Biz Dokuyoruz’ sergisi açıldı.


Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu tarafından açılan sergide, Gençtürk El Sanatları Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel eserler görücüye çıktı. Kula-Salihli Jeoparkı temalı serginin 2 gün boyunca açık kalacağını belirten Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Kültürel miraslarımızı eserlerine yansıtarak sergiye emek veren çocuklar ile Eğitmen Sultan Gençtürk’e teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Yardımcısı Karaoğlu, jeoparkı eserlerinde yaşatan çocuklarla birlikte sergiyi gezerek bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:41
  1. sergi
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