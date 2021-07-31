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Gündem Çocuklar istedi, bakan geri çevirmedi! Kaymakama flaş talimat
Gündem

Çocuklar istedi, bakan geri çevirmedi! Kaymakama flaş talimat

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları nedeniyle top sahası hasar gören çocuklara yeni saha sözü verdi. Kurum, hemen Manavgat Kaymakamı Yiğit’i arayıp çocukların sahalarına en kısa sürede kavuşması için talimat verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:14:00 -

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Oymapınar Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Kurum, ziyareti sırasında çocuklarla da bir süre sohbet etti. Burada bulunan çocuklar, Bakan Kurum’a top sahalarının yandığını ve yeniden yapılmasını istediklerini söyledi.

Çocukların talebini geri çevirmeyen Kurum, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit’i arayarak mahalleye top sahası kazandırılması için talimat verdi. Bakanlık olarak sahanın yapılması için destek vereceklerini aktaran Kurum, Oymapınar’daki içme suyu sorununun da İller Bankası eliyle en kısa sürede çözüleceğini ifade etti. Çocuklardan 8 yaşındaki Enes, “Bakanımız bizi kırmadı, inşallah top sahasını yaptıracaklar. Onu çok seviyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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