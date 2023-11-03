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Gündem Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Gündem

Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Yeniakit Publisher
2023-11-03 22:02:00 -
Çocuklar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Çocuklar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek tepki gösterdi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde düzenlenen protestoda 4-10 yaşlarındaki çocuklar, aileleriyle İsrail'in yaptığı saldırıları protesto etti. 
Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek veren çocuklar saldırıların biran önce durmasını istedi. 
"Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" pankartı önünde yapılan açıklamayı 8 ve 9 yaşlarındaki 5 çocuk birlikte okudu. 

Filistin'deki çocukları sesini duyun!

Filistin'deki çocukların İsrail zulmü altında her gün can verdiğini belirten çocuklar, şunları söyledi:  
"Ben hasta olduğumda doktorda tedavi olma hakkına sahibim. Siyonist bir asker tarafından vurulmak, ölmek istemem. Filistinli Ahmet Yasir de ölmemeli. Ey vicdanı olan insanlar Filistin'deki çocukların sesini duyun. Biz çocuğuz biliyoruz ki. Katiller sürüsü İsrail'i, destekleyenlerin vicdanı da yok, merhameti de. Dünya ne kadar daha bu zulme sessiz kalacak. Daha kaç kardeşimiz, bu sessizlikte boğulacak. Mücadelemiz, Kudüs için, Filistin için, insanlık için. Ey vicdanı olan insanlar Filistin'deki çocukları sesini duyun!"  

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