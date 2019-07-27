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Çocuklar için oyun hamurlarıyla oynamak faydalı mıdır?

Oyun hamurlarıyla oynamak çocukların gelişimini etkiler mi? Oyun hamurları hazır mı alınmalı evde mi yapılmalı?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:16
Çocuklar için oyun hamurlarıyla oynamak faydalı mıdır?

Neredeyse tüm çocuklar yumuşacık oyun hamurlarıyla oynamaya bayılır. Kuruyup evde yerlere dökülen hamurları anneler sevmese de bu hamurlar çocukların gelişimi için son derece faydalıdır. Çocuğunuzun oyun hamurlarıyla oynamasını istemiyorsanız; bu haberi okuduktan sonra fikriniz kesinlikle değişecek.

Oyun hamurunun çocukların gelişimi için faydaları nelerdir?

El becerileri gelişir

İlkokula başlayan çocukların ellerinin ve bileklerinin güçlü olması gerekir. Yazma egzersizleri sırasında çocuklarınızın güçlük çekmesini istemiyorsanız; daha erken yaşlarda bolca oyun hamuruyla oynamasına izin verin. Böylelikle minik yavrunuzun kasları da güçlenecektir.

İnce motor becerileri gelişir

Oyun hamurunu yoğurmak, kesmek, parçalamak yani bu renkli oyuncaklarla oynamak çocukların kaslarını güçlendirir. Bu da çocukların ince motor becerilerinin gelişmesine yol açar.

Sakinleştirir

Günümüzde çocuklar zamanlarını çoğunu kapalı alanlarda geçiriyor. Hal böyle olunca daha çok sıkılıyorlar. Bunun sonucu olarak da huzursuz çocuklar oluyorlar. Onların sakinleşmesini, kafalarını dağıtmalarını istiyorsanız oyun hamurlarıyla oynamaya teşvik edin.

Hayal gücü zenginleşir

Oyun hamuruna şekiller veren çocuklanın hayal güçleri daha hızlı gelişir. Hayal gücü ise bir çocuğun gelecek yaşantısı için çok kıymetlidir.

Keşfetmeyi öğrenir

Çocuklar oyun hamurlarıyla oynarken renkleri karıştırır ve bu işlemin ardından ortaya çıkan yeni rengi keşfeder. Ayrıca çocuklar hamurlara şekiller vererek yaptıkları nesneler hakkında daha çok şey öğrenirler.

Kendi ifade etmeyi öğrenir

Oyun hamurlarıyla oynayan çocuklar bir aradayken hazırlayacakları nesneler hakkında sohbet ederler. Gerekirse birbirilerinden yardım alırlar. Bunlar çocukların sosyalleşmesi için son derece kıymetlidir. Çocuğunuz arkadaşıyla değil sizinle oynuyorsa evladınızla ortak bir noktada buluşup kaliteli zaman geçirmiş olursunuz.

Ev yapımı mı hazır oyun hamuru mu?

Kalitesinden emin olmadığınız oyun hamurlarını kesinlikle satın almayın. Uzmanlar ise ev yapımı oyun hamurlarının çocuklar için daha iyi olacağını belirtiyor. Oyun hamuru hazırlarken evlatlarınızın size eşlik etmesi hepiniz için keyifli anların yaşanmasına sağlayacaktır.

Kendinizi rahat bırakın!

Birçok anne temizlik konusunda fazlasıyla takıntılıdır. Ama küçük bir çocuğunuz var ise evinizin mükemmel düzenli ve temiz olmasını hayal etmeyin. Onlar dağıtmadan dünyayı öğrenemezler. Oyun hamuru hazırlarken unun yere dökülmesini, etrafın toz içinde kalmasını kafanıza takmayın. Birkaç sene sonra o minicik bebek büyüyecek ve ortalığı dağıtmayacak. Zaman bu kadar hızlı akarken neden gereksiz konulara takılasınız ki!

Ev yapımı oyun hamuru nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un
  • Çeyrek su bardağı tuz
  • 4 çay kaşığı tartar krema
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ ya da hindistan cevizi yağı
  • 2 su bardağı ılık su
  • Gıda boyası 

Bir tencerenin içerisine unu, tuzu ve tartar kremasını ekleyin.

Tencereyi ocağa alın.

Tencereye su ve yağı ekleyip karıştırmaya başlayın.

Hamuru sürekli karıştırın.

Hamur kalınlaşınca yağlı kağıt serdiğiniz tezgaha boşaltın.

Hamur soğuyunca güzelce yoğurun.

Parçalara böldüğünüz hamurları az miktarda gıda boyasıyla renklendirin. Gıda boyasını birkaç dalmadan fazla kullanmamaya özen gösterin.

Oyun hamurlarını hava almayan kutularda ya da buzdolabı poşetlerinde saklayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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