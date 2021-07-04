Salgın döneminde müzeler koronavirüs tedbirleriyle kapılarını ziyaretçilere açıyor. Pek çok kişi çocuklardan müze girişleri için ücret alınıp alınmadığını merak ediyor.

Çocuklar için müze giriş ücreti alınıyor mu? 65 yaş üstü müzelere ücretsiz mi giriyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze giriş ücretlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından, “Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir” denildi.