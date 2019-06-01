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Çocuklar için güneş kremi seçilirken nelere dikkat edilmeli?

Güneş yüzünü göstermeye başladı. Bu dönemde özellikle çocuklarımızı dışarı çıkarırken güneşten olumsuz etkilenmemeleri için birtakım tedbirler almalıyız. Bu konuda annelerin en çok başvurduğu yardımcı ise güneş koruyucular oluyor. Peki, çocuklar için hangi güneş kremleri tercih edilmeli?

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
Çocuklar için güneş kremi seçilirken nelere dikkat edilmeli?

Güneşli, sıcak yaz günleri kendini göstermeye başladı. Bu güzel günlerde çocuklarımızı daha sık dışarı çıkarır olduk. Elbette, güneş D vitamini açısından çocuklarımız için son derece kıymetlidir. Ancak çocuklar da yetişkinler de uzun süre güneş altında kalırsa; bu sefer güneş çarpması sorunu yaşanır. Bu nedenle çocukları dışarı çıkarırken saatlere dikkat etmeliyiz. İkinci olaraksa evlatlarımızı mutlaka şapka olmadan dışarı çıkarmamalıyız. Annelerin bir diğer yardımcısı ise güneş kremleridir. Peki, güneş kremi tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Güneş kremi uygularken hangi hususlara özen göstermeliyiz? 

İlk 6 ay bebeklere kesinlikle güneş kremi uygulanmamalıdır. Bu dönemde bebekleri şapka ve örtülerle güneşin şiddetinden korumalıyız.

Çocuklarımıza uygulayacağımız güneş kremlerinde paraben kesinlikle olmamalı.

Güneş kremi seçerken 50 faktör ve üzeri ürünler tercih edilmelidir.

Çocuklara sprey değil krem formüllü ürünler kullanılmalıdır.

Güneşe çıkılmadan 20 dakika önce çocuklara güneş kremi sürülmelidir.

Şayet çocuğunuz denize ya da havuza girdiyse kremi tazelemeniz son derece önemlidir.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:38
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