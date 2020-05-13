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Aktüel

Çocuklar haftalar sonra dışarı çıktı

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:20:49 -
Çocuklar haftalar sonra dışarı çıktı

Korona virüs salgını dolayısıyla dışarı çıkması yasaklanan 0-14 yaş arası çocuklar, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı.


Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasağın ardından 0-14 yaş arası çocuklara bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00’de başlayan izinle çocuklar günler sonra sonra sokağa çıktı. Kırıkkale’de de dışarı çıkmanın heyecanını yaşayan çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklardan bazıları bisikletiyle gezerken bazısı da top oynayıp koşmayı tercih etti. Günler sonra dışarı çıkan bir minik de kendisini görüntüleyen muhabirin kamerasını kullanarak etrafı görüntüledi.



"Çocuğumuz çok mutlu oldu"


Çocuğuyla vakit geçiren Cengizhan Ürün, “Çok uzun zaman sonra yasağın ardından dışarı çıktık. Çocuğumuz yaklaşık 45 gündür dışarı çıkmıyordu. Havaların da güzelleşmesiyle iyi oldu bu. Çocuğumuz da biz de mutlu olduk” dedi.


Çocuklarının çok şaşırdığını belirten diğer aileler de güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

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