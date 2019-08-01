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Çocuklar günde kaç saat televizyon seyretmeli?

Günümüzde çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren, anne ve babasının yanı sıra televizyonla da iletişime girmektedir. Yetişkinler bir evde televizyon izlerken bebeklerin de ilk aylardan itibaren renkli görüntüsü ilgisini çeker. Aile izledikçe çocuk da bebeklikten itibaren televizyon izlemeye alışmış olur. Peki çocukların televizyon izlemesi ne kadar sağlıklı? Çocuklar günde kaç saat televizyon seyretmeli? Uzman Pedagog Canan Nani Bıçakcı ocukların televizyon izleme alışkanlığına değindi. İşte uzmanından yanıtı...

01 Ağustos 2019 Perşembe 01:03
Çocuklar günde kaç saat televizyon seyretmeli?

Günümüzde çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren, anne ve babasının yanı sıra televizyonla da iletişime girmektedir. Yetişkinler bir evde televizyon izlerken bebeklerin de ilk aylardan itibaren renkli görüntüsü ilgisini çeker. Aile izledikçe çocuk da bebeklikten itibaren televizyon izlemeye alışmış olur. Peki çocukların televizyon izlemesi ne kadar sağlıklı? Çocuklar günde kaç saat televizyon seyretmeli? Uzman Pedagog Canan Nani Bıçakcı ocukların televizyon izleme alışkanlığına değindi. İşte uzmanından yanıtı...

Çocuklar günde kaç saat televizyon seyretmeli?

Okul öncesi dönemde çocuğun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çocuklarda bu dönemlerde soyut düşünce gelişmediği için her şeyi somut olarak yorumlarlar. Televizyon filmlerindeki kahramanlar, kişilik gelişimi sürecindeki çocuklar için, anne ve babalarının ardından önemli birer özdeşim modeli oluşturur. Televizyon, görsel ve işitsel özellikleri sayesinde birden çok duyu organına hitap ederek etkili bir öğrenme sağlayabilir. Çocuklar televizyonda görerek ve işiterek, nesne ve olayları hareketli olarak tanımaktadırlar. Çünkü çocuklar hareketli bir nesneye daha çok dikkat edebilmektedirler. Ancak günde 1-2 saatten fazla televizyon izlemenin akademik başarı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Uzun süre televizyon izlemenin çocukları doğal olmayan bir pasifliğe sokması ve kendilerini eğlendirme yeteneklerini yok etme olasılığıdır. Aynı nedenlerden çocuğun bilgisayar, tablet ve telefon başında geçireceği zamanı da sınırlandırmanız şarttır. Günümüzde bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar, kullanıcılarına giderek daha fazla şeyler sunuyorlar. Aktif bir şekilde eğlendiren bu ortamda, çocuk pasif izleyici konumunda kalmaktadır. Bunun büyük riski ise çocuk kendi kendini eğlendirmeyi öğrenmeden eğlendirilmeyi bekleyerek büyür. Televizyon, doğru zamanda, doğru programlar, aşırı izlenmemek kaydıyla çocuğun gelişimine olumlu katkı sağlar. Çocuğun yaşına ve izleme süresine uygun olarak izletilmediğinde çocuk konsantrasyon güçlüğü çekebilmekte ve dikkatini toplamakta sıkıntılar yaşayabilmektedir. Ayrıca aşırı televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon kullanımı çocuğun yanlış özdeşim modelleri kurmasına neden olup, hareketsiz ve pasif bir yaşam tarzına itmektedir.

Ebeveynler ne yapmalı?

Anne ve baba çocuğun kaç gün ve kaç saat televizyon izlemesi konusunda bir plan yapmalıdır ve bu plana uygun hareket edilmelidir. Anne ve baba televizyonu çocukla birlikte ortak bir alana koyarak seyretmelidir. Çocukların yatak odalarında televizyon bulundurulmamalıdır. Anne ve baba televizyon izleme konusunda tutarlı davranmalıdırlar. Çocuğunuzun izlemesini istemedikleri programları çocuğun yaşına uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Anne ve baba televizyon izleme konusunda çocuklarına doğru model olmalıdır. Çocuğa izlediği çizgi film kahramanların sadece film ve hikaye olduğunu gerçekte olmadığını anne-baba tarafından anlatılmalıdır. Anne ve baba çocuğunu televizyon izlemenin dışında resim yapmasına, kitap okumasına, müzik, spor, dışarda oynama gibi aktivitelerle ilgilenmesi konusunda yönlendirmelidirler.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 01:03
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