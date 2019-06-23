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Çocuklar günde kaç porsiyon meyve tüketmeli?

Sağlıklı bir beden için çocuklar günde kaç adet meyve yiyebilir?

23 Haziran 2019 Pazar 17:50
Çocuklar günde kaç porsiyon meyve tüketmeli?

Çocuklarımızın abur cubur diye belirttiğimiz paket ürünlerden uzak durmasını istiyoruz. Bu tip gıdalara ihtiyaç duymamaları için onları kimi zaman ev yapımı hamur işlerine kimi zaman da meyvelere boğuyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi her şeyin fazlası zarar. "Çocuktur yakar" düşüncesiyle hareket edip çocukların midelerini büyütmek bir ebeveyn olarak yapacağımız en büyük hatalardan biridir. Çünkü çocuk yıllar içinde aşırı yeme alışkanlığının kurbanı olup obezite hastalığıyla mücadele etmek zorunda kalabilir.

Porsiyon önemli

Meyveler sağlıklı görünse de ölçülü tüketilmediğinde kiloya ve şeker hastalığına yol açabilir. Bu nedenle tüketilen her meyvenin miktarına dikkat etmeli. Meyvenizin miktarını ölçmek istiyorsanız da yiyeceklerinizi kesinlikle kendi tabağınıza almalısınız. İkram sırasında masanın ortasına yerleştirilen meyve bir de lezzetliyse ölçüyü daha kolay kaçırmanıza neden olabilir? Bu durum çocuklar için de geçerlidir…

Çocuklar günde kaç porsiyon meyve tüketmeli?

Uzmanlar yetişkinlerin günde bir porsiyon meyve tüketmelerinin yeterli olduğunu belirtiyor. Bir porsiyon; elma ve muz gibi tek parça meyvelerde birer adeti ifade ediyor. Taneli meyveler içinse bir porsiyon 150 gramdır. Yetişkinler kadar çocukların da meyve tüketirken ölçülü olmaları gerekir. Çocuklar yetişkinlere oranla daha çok enerji harcar. Bu nedenle beslenme uzmanları, çocukların her gün iki porsiyon meyve tüketmelerinin yeterli olduğunu belirtiyor. Unutmayın bu ölçüden fazlasını tüketmek sağlık açısından doğru bir adım olmaz. Çünkü meyveler bolca şeker içerir.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:50
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