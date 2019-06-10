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Çocuklar eşya gibi haczedilmesin!

Çocuk haczi utancının bir an önce kaldırılması gerektiğini ifade eden Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse, “Lütfen artık çocuklarımız bir eşya gibi bir mal gibi haczedilmesin. Bir an önce bu zulüm yasayı ortadan kaldırın” şeklinde konuştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
Çocuklar eşya gibi haczedilmesin!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Adalet Bakanlığı’nın kurumsal düzeyde “utanç” olarak nitelediği ve kaldırılması için çalışma yürüttüğü çocuk haczi uygulamasının kaldırılması için ebeveynlerin gözleri bakanlıklarda. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse, “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve boğazımıza düğümlendiği bütün çocuğunu hacizle gören ebeveynleri çaresiz ve düşkün bıraktığı bir yasadan bahsediyoruz. İcra ve İflas Kanunu’nun 25. maddesinde geçen çocuk haczi halen bir kara leke olarak yerini korumaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulaması olmayan bir yasadır. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde çocuk haczi var ama uygulama asla bu şekilde değil. Avrupa’da çocuk haczi mesela örnek vereceğimiz ülke Almanya velayeti alan taraf karşı tarafa çocuğunu haciz de gör dediği zaman bütün masraflar hacze sebebiyet veren kişiye yüklenir. Yol masrafı buna dahil ve 2 defa yaptığı zaman sadece iki gün içerisinde bile velayet değişikliği yapılabiliyor. Bizim ülkemizdeki bu kısır döngü nedendir? Neden çocuklar üzerine oynanan oyunlar son bulmuyor. Düşünün evleniyor ve boşanıyorsunuz velayet otomatik olarak hemen anneye veriliyor, peki netice nedir? Çocuğu sürekli koz kullananlar başlıyor. Yani ülkemizde velayet çoğunluk anneye verildiği için anne dedik ve akabinde bir baba evladını görmek için tam tamına en az 500 ve en çok 1000 TL olmak üzere para ödemek zorunda. Bir de evladı uzak bir şehirde ise bir babanın evladını ayda iki kez görmesi çok külfete sebep oluyor” diye konuştu.

“Ticari ranttan trilyonlar ödenmektedir”

Bir baba öz evladını görmek için resmen kira ödüyor” diyen Köse, “Peki 1932 yılından beri sürekli değişiklik görmüş İcra ve İflas Kanunu neden hala en önemli hassas yasa olan çocuk haczini kaldırmaktan aciz kalıyor? İşte tam bu sırada aklımıza gelen şey ticari rant oluyor, çünkü icra dairelerinin aldığı sadece bir görüş için en fazla 40 TL’dir ve geri kalan kısmı devletin hazinesine girmektedir. Peki bu hak mıdır? Adalet midir?  Bir masum çocuğun üzerinden kazanılan para nasıl olur da bir devletin hazinesine girer? Bu büyük bir kul hakkı ve çok büyük bir vebaldir. Evet bu ticari ranttan  trilyonlar dönmektedir. Çocuk haczi çocuklar üzerinde  psikolojik sorunlara etki ettiği gibi uzun süren ve tedavisi mümkün olmayan ağır travmalara sebep olmaktadır. Maalesef üzülerek söylemek gerekirse çoğu aile faciaları çocuğunu göremeyenler tarafindan işlenmiştir. Buna kimin ne hakkı var ki bu şekilde bir keyfiyetten sadece kendi egosunu tatmin etmek için masum çocuğun o tertemiz vicdanını kullanıyor ve bununla birlikte çocuğa ebeveyne yabancılaştırma sendromu uyguluyor?” şeklinde konuştu.

“Bir evladın üzerinden baba gölgesi çekilmemeli!”

Köse, ortak velayetin, anne-babanın değil tamamen masum çocukların hakkı olduğunu belirterek, “Ortak velayet tek kişinin isteği ve arzusu neticesinde değil, tamamen çocuğun üstün yararı kullanılarak verilmesi gerekir. Evet kısacası çocuk haczi zulmü insan haklarına çocuk haklarına aykırı bir yasadır. Yarınlarımız olan masum çocuklarımıza aydınlık günler bırakmamız gerekir. Maalesef suça karışmış çocukların yüzde 80’i anne babası ayrı ve yüzde 99’u baba şefkatinden mahrum kalanlardır. Bu sistem babadan uzaklaştırma sistemidir ve anında yok edilmeli ve tarihi karışmalıdır. Bir evladın üzerinden babanın gölgesini çektiğiniz zaman o çocuğun geleceği karanlık olmakta ve maalesef suça ve suçlara sürüklenmektedirler. Lütfen artık çocuklarımızı bir eşya gibi bir mal gibi haczedilmesinden rahatsız olun ve bir an önce bu zulüm yasayı ortadan kaldırın. Bu zulmü yaşayan en az 150 bin çocuk, babası tarafından haczedilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı
  3. çocuk haczi
  4. Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse
  5. İcra ve İflas Kanunu

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