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Çocuklar çevre bilinciyle yetişiyor

Menteşe Belediyesi’nin çocukların geri dönüşüme ilgisini arttırmak adına düzenlediği ‘Atığı getir hediyeyi götür’ kampanyasında; 72 kilogram bitkisel atık yağ, 6 bin 720 adet atık pil, 165 parça büyük poşet pet şişe ve 75 parça elektronik atık toplandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:05
Çocuklar çevre bilinciyle yetişiyor

Menteşe Belediyesi’nin çocukların geri dönüşüme ilgisini arttırmak adına düzenlediği ‘Atığı getir hediyeyi götür’ kampanyasında; 72 kilogram bitkisel atık yağ, 6 bin 720 adet atık pil, 165 parça büyük poşet pet şişe ve 75 parça elektronik atık toplandı.


Ödüllü kampanyaya çocukların yoğun ilgili gösterdiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Daha yeşil, daha temiz bir Menteşe için geri dönüşüme yönelik proje ve kampanyalar düzenliyor, bu kampanyalarımıza çocuklarımızı gençlerimizi dâhil ediyoruz. “Atığı Getir hediyeyi görür” kampanyası da her sene yaptığımız ödüllü bir kampanya.Kampanya ile geleceğimiz olan çocuklarımıza her atığın çöp olmadığını öğretmeyi, temiz toplum, temiz çevre bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Kampanya kapsamında hediye ettiğimiz futbol, basketbol, hentbol veya voleybol topu ile de çocuklarımızın yaz dönemini bilgisayar başında veya kapalı alanlarda değil, parklarda ve açık alanlarda arkadaşlarıyla daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:05
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