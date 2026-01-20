  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, ABD'nin taleplerine rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmayı reddetti Danışıklı döğüş Kan emicilere şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var Yine asansör kazası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti 20 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 20 Ocak 2000: Timurtaş Uçar'ın vefatı (Vaiz, Müftü) Ticaret savaşı altını alevlendirdi! Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak! Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia
Gündem Çocuklar bu vicdansıza emanet! Dayakçı bakıcılar göreve döndü
Gündem

Çocuklar bu vicdansıza emanet! Dayakçı bakıcılar göreve döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mersin’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sevgi evlerinde yaşanan şiddet olaylarına son alınan karar tepki çekti.

Mersin’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sevgi evlerinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin skandal bir karara imza atıldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve yargıya yansıyan ‘sevgi evlerindeki miniklere yönelik darp ve işkence skandalına’ rağmen, görevden el çektiren dayakçı eğitimcilerin apar topar göreve iade edildikleri ortaya çıktı.

Dava dosyasında yer alan ses kaydı ve görüntüler, çocuklara yönelik şiddeti belgelerken, Gülen Adıöz ile beraberindeki görevlilerin henüz mahkeme sonuçlanmadan yeniden görevine başladığı bildirildi.

Skandal karar Mersin kamuoyunda infiale sebep olurken, akit’in ulaştığı şiddet görüntüleri, 0-7 yaş grubundaki kimsesiz masum sabilerin nasıl vicdansızlara teslim edildiğini yeniden hatırlattı!

Gasp, dayak ve şantaj: Dövüp çıplak görüntülerini çektikleri gençten 100 bin lira istediler
Gasp, dayak ve şantaj: Dövüp çıplak görüntülerini çektikleri gençten 100 bin lira istediler

Gündem

Gasp, dayak ve şantaj: Dövüp çıplak görüntülerini çektikleri gençten 100 bin lira istediler

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi
Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Gündem

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kanserli hucreler duzelmez, kabsele mucadelede taviz olmaz... IDAM CEZASI VE KESIN IHRAÇ SART!!!

.........beslemyelim ASALIM!

Yenişehirli

Kalbinden merhamet alınmış.........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23