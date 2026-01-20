Çocuklar bu vicdansıza emanet! Dayakçı bakıcılar göreve döndü
Mersin’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sevgi evlerinde yaşanan şiddet olaylarına son alınan karar tepki çekti.
Mersin’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı sevgi evlerinde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin skandal bir karara imza atıldı.
Geçtiğimiz yıl yaşanan ve yargıya yansıyan ‘sevgi evlerindeki miniklere yönelik darp ve işkence skandalına’ rağmen, görevden el çektiren dayakçı eğitimcilerin apar topar göreve iade edildikleri ortaya çıktı.
Dava dosyasında yer alan ses kaydı ve görüntüler, çocuklara yönelik şiddeti belgelerken, Gülen Adıöz ile beraberindeki görevlilerin henüz mahkeme sonuçlanmadan yeniden görevine başladığı bildirildi.
Skandal karar Mersin kamuoyunda infiale sebep olurken, akit’in ulaştığı şiddet görüntüleri, 0-7 yaş grubundaki kimsesiz masum sabilerin nasıl vicdansızlara teslim edildiğini yeniden hatırlattı!