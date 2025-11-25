  • İSTANBUL
Çocuklar bu kez acı biberden hastanelik oldu
Yerel

Çocuklar bu kez acı biberden hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Çocuklar bu kez acı biberden hastanelik oldu

Son dönemde neredeyse her gün zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılma haberleri gündemi meşgul ederken Düzce'den de benzer bir haber geldi. Ancak bu kez gençler zehirlendikleri için değil, acı biberi fazla kaçırdıkları için hastanelik oldu.

Olay, öğlen saatlerinde Musbaba köyü ilkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula öğlen yemeği için acı biber getiren öğrenciler, normalden daha acı olan biberleri yediler. Acı biberi çok kaçıran öğrenciler fenalaşarak, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrencileri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz merkez okullarından birinde öğrenim görmekte olan 6 öğrencimiz, 25 Kasım 2025 tarihinde hafif mide bulantısı şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyidir ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Konuya ilişkin süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

