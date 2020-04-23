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Aktüel

Çocuklar bayramlarını böyle kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de evlerde kutlandı.

2020-04-23 17:01:38 -
Çocuklar bayramlarını böyle kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl’de evlerde kutlandı. Sokağa çıkamayanlar evlerinde bayramı kutladılar.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bu yıl sokaklarda değil evlerde kutlandı. Mahmudiye Mahallesinde Karanfil Sokakta ikamet eden bir aile, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerini garajlarında yaptıkları faaliyetle kutladı. Aile büyükleri hakem oldu, çocuklar ise yaptıkları yarışmalarla keyifli dakikalar yaşadı. Oldukça mutlu oldukları gözlenen çocuklar, yapılan yarışmada birinci olmak için birbiriyle kıyasıyla yarıştılar. O anlar ise yakınları tarafından cep telefonuyla böyle kayıt altına alındı. Aile fertleri oyunların sonunda topluca İstiklal Marşını okudular.

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