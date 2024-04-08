Çocuklar bayram sevincini sevgi paketİ ile yaşayacak

Aileler, Mürettebat Arama Kurtarma ve Uluslararası Strateji Derneği binasında kurulan “Sevgi Mağazası”ndan ayakkabı, mont, oyuncak gibi ihtiyaçlarını

karşılayabiliyor. Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan dernek üyeleri, çocuklar için yaşlarına göre birbirinden özel paketler hazırladı. Dernek Başkanı Ömer Şimşek, “İçinde yaşına göre emzik, biberon, battaniye, ayakkabı, oyuncak, mont, pantolon, çikolata gibi her şeyi bulunduran bayramlık ‘sevgi paketi’ hazırladık. “İnşallah bayramlığı olmayan, yüzünde tebessümü olmayan çocuk kalmayacak” diye konuştu.