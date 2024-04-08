  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Çocuklar bayram sevincini sevgi paketİ ile yaşayacak
Oruç

Çocuklar bayram sevincini sevgi paketİ ile yaşayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-08 11:09:00 -
Çocuklar bayram sevincini sevgi paketİ ile yaşayacak

Konya’dan, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere giderek arama, kurtarma, yardımların dağıtılması gibi alanlarda gönüllü çalışan grup, kurdukları dernekle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Aileler, Mürettebat Arama Kurtarma ve Uluslararası Strateji Derneği binasında kurulan “Sevgi Mağazası”ndan ayakkabı, mont, oyuncak gibi ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor. Ramazan Bayramı’na hazırlık yapan dernek üyeleri, çocuklar için yaşlarına göre birbirinden özel paketler hazırladı. Dernek Başkanı Ömer Şimşek, “İçinde yaşına göre emzik, biberon, battaniye, ayakkabı, oyuncak, mont, pantolon, çikolata gibi her şeyi bulunduran bayramlık ‘sevgi paketi’ hazırladık. “İnşallah bayramlığı olmayan, yüzünde tebessümü olmayan çocuk kalmayacak” diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23