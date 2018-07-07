Çocuk yemek yemiyorsa ne yapılmalıdır?

Her şeyden önce anne baba hassasiyetinden sıyrılmalısınız. Çocuğun gelişmesi için çok değil yeterli beslenmesi önemlidir.

Çocuğunuzu çevrenizdeki hiçbir çocukla karşılaştırmayın, unutmayın ki her çocuk kendine has özelliklere sahiptir.

Çocuğunuzun acıktığını hissetmesi için ona zaman tanıyın. Devamlı olarak yemesi için bir şeyler sunmayın, alternatif yaratmayın.

Aç olan çocuk eninde sonunda yiyecektir. Israrcı olmayın, sadece gözlemleyin.

Çocuğunuzun masaya oturup yemek yemesi için teşvik edin. sizinle zaman geçirmek çocuğunuza iyi gelecektir.

Çocuğunuzun düzenli şekilde yemek yemesini istiyorsanız sadece ana öğünlerde beslenmesini sağlayın. Aralarda atıştırmasına izin vermeyin. Çocukların midesi zaten küçücüktür, atıştırdıkları ufacık şeyler tok hissetmelerine neden olur. Bunun sonucunda da yemek vaktinde tok hissettikleri için yemeyi reddederler.

Var olan yemeyi reddediyorsa onun istediğini değil ama besleyici olduğuna inandığınız bir başka alternatifi daha sunabilirsiniz. Unutmayın ki herkes her yemeği mükemmel bulmak zorunda değildir. Bu noktadan sonra seçtiği yemeği de yemediyse kesinlikle başka bir yiyecek vermeyin ve diğer yemek vaktini beklemesini sağlayın. Ve burada da bir önceki yemkete yemediğini ısıtarak çocuğunuza verin.

Yemek konusunda cezalar ve ödüller doğru değildir. Yemeğini yiyen çocuğunuzu ödüllendirmek ne kadar yanlışsa yemeğini yemeyen çocuğunuzu cezalandırmak da o kadar yanlıştır.

Elinizde tabakla oda oda turlamayın, yemeğin masada yeneceğini çocuğunuza ancak bu şekilde, yani uygulayarak öğretebilirsiniz.

Çocuğunuza yemeğini yemediği için sinirlenmeyin, ya da sinirlenseniz de bunu belli etmeyin. Çocuğunuz bunu fark ederse kullanmaya başlar.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.