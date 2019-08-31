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Çocuk üzerinde sosyal medya bağımlılığı

KIRŞEHİR (İHA) – Eğitim Danışmanı Serap Albayrak, çocukların sosyal medya bağımlılığı üzerinde birincil etkenin ebeveynleri olduğunu söyledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
Çocuk üzerinde sosyal medya bağımlılığı

KIRŞEHİR (İHA) – Eğitim Danışmanı Serap Albayrak, çocukların sosyal medya bağımlılığı üzerinde birincil etkenin ebeveynleri olduğunu söyledi.


Albayrak, çocukların okul öncesi dönemlerden itibaren ailenin talebi ile hızlı bir maratona girdiğini ifade ettiği açıklamasında; “Öğrenci, okul öncesi dönemden başlayarak yoğun bir maratona giriyor. Çocuklar üzerine fazla sorumluluk yükleniyor. Çocuk kendini ilkokulla birlikte hızlı bir serüvende buluyor” dedi.



Kolay olacak her şeyi ebeveyn zorlaştırıyor


Çocukların eğitim alma süreçlerinde ebeveynin kolay olacak her şeyi zorlaştırdığını anlatan Eğitim Danışmanı Albayrak, "Ebeveyn, kolay olacak her şeyi zorlaştırıyor. Öğrenci, düzenli ve sistemli çalıştığında başaramama gibi lüksü yok. Başarısızlığın en büyük nedeni aile içerisinde ki iletişimsizlik. Öğrencinin kendi iç dünyasında yaşadığı huzursuzluk ve ortaya çıkarılamaması da başarısızlıkta etken oluyor" dedi.



"Çocuk ve internet bağımlılığı arasında şartlı koşullu ilişki var"


Albayrak, "Sosyal medya bağımlılığı üzerinde öğrencide bilinçaltı etkili rol oynuyor. Öğrencinin başarılı olması için aile elindeki imkanlar doğrultusunda her şeyi sunmaya çalışıyor. Özel ders, dershaneler, birebir etkinlikler çokça olsa da 10 öğrencinin 10’unda da inanılmaz derecede sosyal medya bağımlılığı var. Aile öğrenciye ‘Bugün ki dersini yaparsan’ diye başlayan cümle ile internet bağımlılığını sunmuş, sosyal medya bağımlılığında aslında anne ve babanın istekleri söz konusu, çocuk kendi öz güvenini oluşturamıyor. Anne ve babasına bağlı hale gelmesi gereken çocuk yine ailesinin isteğiyle bağımlı hale geliyor. Çocuk bir süre sonra başarısında dahi başarıyı elde etmesini anne ve babasını mutlu etmek için istediğini dile getiriyor. Sadece çocuğun başarısı söz konusu olduğu sürece bir şey elde edemeyiz. Çocuk sonuçları ne olursa olsun, değerli bir birey olduğunun farkında olmalı. Çocuğun yetişmesinde ilk amacımız evde en iyi anne ve baba olabilmek gerekir. Toplumsal değişimi yaşayamıyor olmamızın nedeni çocuklarımız üzerinde var olan sınav kaygısı çünkü çocuk sadece başarı üzerine yetiştirilmeye çalışılıyor. Çocuk mutlulukla yapacağı meslekten vazgeçip anne ve babasının isteği doğrultusunda meslek seçimine yöneliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54
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