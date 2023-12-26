  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çocuk sürücü kaza yaptı! 2 kişiyi...
Yerel

Çocuk sürücü kaza yaptı! 2 kişiyi...

Yeniakit Publisher
2023-12-26 13:47:00 -
Çocuk sürücü kaza yaptı! 2 kişiyi...

Burdur’un Gölhisar ilçesinde oto kurtarıcı ile çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde oto kurtarıcı ile çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Burdur’un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Uzun Sokak kesişiminde meydana geldi.

OTO KURTARICIYA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Umut Faruk Ö. (13) idaresindeki 15 HK 700 plakalı otomobil ile İsmet O. (41) idaresindeki 15 AAY 422 plakalı oto kurtarıcı cadde kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kaza sonrası oto kurtarıcı içerisinde bulunan İsmet O. ve Şerife O. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin 112 acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi
Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi! İki yolcu otobüsü devrildi

Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Gündem

Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı
TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı

Otomotiv

TOGG kazaya karıştı! Aracın son hali herkesi şok içerisinde bıraktı

Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aktüel

Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23