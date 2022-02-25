Her yaşta görülen bu rahatsızlık, çocukluk döneminde daha farklı ortaya çıkabiliyor. Geniz eti, çocuklukta sinüzite yol açan sebeplerin başında geliyor. Burnun havalanmasını bozduğu için içeride mikrop üremesini kolaylaştırıyor. Bu nedenle geniz eti ve bademcikler sık sık iltihaplanıyor

Çocuk sinüzitlerini hafife almayın

Sinüzit, ilaç tedavisi ile iyileşebildiği gibi çok ağır bir tabloda körlük ya da menenjitle de sonuçlanabilir. Son yıllarda önemi daha da iyi anlaşılan çocuk sinüzitleri, yetersiz ve eksik tedaviler sonucu hala önemli bir sorundur. Çocuklarda tam bir burun tıkanıklığı, şiddetli bir baş ağrısı veya işitme kaybı gelişmedikçe kendini gizleyebilen hastalık, alerjik hastalarda daha sık görülür. Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanları, çocukluk döneminde ortaya çıkan sinüzitlerin doğru tedavisinin önemi hakkında bilgi verdi.

Çocukta aşağıdaki belirtilerden birkaçı varsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük, Sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı, Göz çevresinde basınç hissi, Nefeste kötü koku, koku alma bozukluğu, mide bulantısı ve/veya kusma, 10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı (nezle/grip), bazen hafif ateş yükselmesi, Burun tıkanıklığı ve horlama, Geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma, Davranış değişiklikleri, Geçmeyen baş ağrısı (Özellikle 6 yaş sonrası) Doğru teşhis doğru muayene ile konulabilir Hastanın kulak burun boğaz muayenesine başlamadan önce detaylı şekilde aile öyküsü, alerji hikayesi ve olası risk faktörleri sorgulanır. Endoskopik muayeneden sonra gerekirse görüntüleme yöntemlerine başvurulur.

Çocuk sinüzitlerinin tanısında sinüsleri mutlaka radyolojik olarak görmek gerekirse, başvurulacak görüntüleme yöntemi bilgisayarlı sinüs tomografisi olmalıdır. Ancak tomografi çocuklarda zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Akut sinüzit tedavisinde antibiyotik gerekli Akut sinüzit, belirtileri 3 aydan daha az sürede tamamen düzelebilen çoğu zaman virüslerin neden olduğu bir hastalıktır. Akut sinüzitlerin tedavisinde özellikle doğru antibiyotik kullanımı önemlidir. Tuzlu su spreyleri ile akıntıların kıvamı yumuşatılabilir. İstirahat tedavide önemli bir seçenektir. Kronik sinüzitin belirtileri uzun sürelidir Kronik sinüzitte belirtiler 3 aydan uzun sürer. Çocuk yılda 4-6 kez sinüzit atağı yaşıyorsa mutlaka alerji ve geniz eti açısından kulak burun boğaz muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir. Çocuk sinüzitlerinde özellikle erken teşhis ve uygun bir ilaç tedavisi ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Çocuk sinüzit tedavilerinde ameliyat gerekebilir Çocuk sinüzitlerinde sinüslere yönelik ameliyat gerektiren durumlar, ilaç tedavisine dirençli olan vakalardır.

Göz etrafında apse oluşumunda, cerrahi tedavi önemli bir seçenektir. Kronik sinüzit ile birlikte geniz eti büyüklüğü olan veya sık bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda, geniz eti ve gerekirse bademciklerin alınması tek başına kronik sinüziti tedavi edecek bir yöntem değildir. Buna yardımcı bir tedavi de uygulanmalıdır. Uygun içerik ve sürede verilen medikal tedavi ve gereken durumlarda yapılan geniz eti ve bademcik ameliyatlarına rağmen tedavi edilemeyen kronik sinüzitlerde tercih edilen tedavi yaklaşımı endoskopik sinüs cerrahisidir. Çocuklarda ameliyat, iyi sonuç veren bir tedavi seçeneğidir. Ameliyatta en önemli amaç, sinüs ağızlarının açılmasını sağlamak ve sinüslerin içini temizlemektir.

Kaynak: memorial.