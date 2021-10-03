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Kadın - Aile Çocuk şenliği...
Kadın - Aile

Çocuk şenliği...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yürüyüş ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 15:48:00 -
Çocuk şenliği...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yürüyüş ve Çocuk Şenliği'ne katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yürüyüş ve Çocuk Şenliği'ne katıldı. Yürüyüş sırasında çocukların sınıflarına "akıllı tahta" talepleri üzerine Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ile telefonda çocukları görüştüren Büyükkılıç, çocukların okullarındaki eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.
Dünya Çocuk ve Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen yürüyüşe eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.
Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Büyükkılıç, "Cıvıl cıvıl yavrularımızı fazla yormadan hep beraber yürüyeceğiz. Daha sonra değişik etkinliklerle günü tamamlamaya çalışacağız. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler diliyorum" dedi.
Büyükkılıç, Kayseri'nin hep olumlu yönde anılması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Geçen haftalarda bir maraton yaptık, ülke genelinde ses getirdi. Amacımız, bu şehrimizin olumlu olarak anılmasını sağlamak, Gastronomi kültürü diye bilinen Kayseri'mizin beslenme kültürünü bir bakıma hareketlilikle problemleri en aza indirme yönünde gayret göstermek, gençliğimize pozitif ortamlar sağlamak, sporsever dostlarımızın gönlüne hitap etmek, şehrimizi kısacası ülkemizde ve dünyada hep olumlu olarak anılmaya layık şekle getirmektir" diye konuştu.

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