Çocuk ruh sağlığı ve çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gerekenler

Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora bilişsel gerilik ile ilgili yaptığı açıklamada, "IQ testlerine göre değil; kavramsal, sosyal ve yaşamsal beceri alanlarındaki uyum işlevlerinin düzeyine göre hafif, orta, ağır ve ileri olarak sınıflandırılır. Tanı koymadaki ilk adım, zekanın ve işlevselliğin uygun ve güvenilir şekilde değerlendirilmesidir. Tanı aşamasından sonra ayırıcı tanıda çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi ve genetik bölümleri tarafından değerlendirilmelidir.

Bilişsel geriliğe sebep olacak tedavi edilebilir nedenlerin dışlanması, etyolojik değerlendirmenin yapılması çocuk açısından, bilişsel geriliği olan çocukların, çocuk nörolojik muayenesi yapılmalıdır. Bilişsel gerilik tek başına olabilir veya sendromlara metabolik hastalıklara ve epilepsiye eşlik edebilir" dedi.

Çocuk Nörolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gül Demet Kaya Özçora, gelişimin bir çok önemli periyodunun 6 yaşına kadar tamamlandığını, eğer gelişimin başlangıç yıllarında problemler tanımlanmadığında tedavi şansının kaçırılmış olabildiğine dikkat çekti.

Yaşına uygun psikomotor yetenekleri sergileyemeyen çocukların erken dönemde tanınmaları, özel eğitim fizik tedavi ve rehabilitasyon ve diğer tedavi yaklaşımlarının zamanında uygulanabilmesi bakımından oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuk ruh sağlığı

Anne sağlığı, aile sağlığı, sosyoekonomik durum, çevre ve sosyal destek, çocuk sağlığını etkileyen önemli faktörlerdir.

10 tavsiye:

Çocuğunuzun boyuna inip, gözlerine bakarak konuşun.

Sevgi dolu ve kabul eden bir tonda yaklaşın.

Ona saygı duyun.

Dikkatle dinleyin.

Sınırlarınızı belirleyin.

Dürüst olun.

Tutarlı olun.

Verdiğiniz sözleri tutun.

Çocuk psikiyatrisi, çocuk ve ergenlerin ruh sağlığının değerlendirilmesi, koruyucu önlemlerin alınması, tanı ve tedavinin planlanması gibi alanlarla ilgilenen bir tıp dalıdır. Çocukları bebeklikten alıp ergenlik çağının sonuna kadar getirişimiz uzun ve kimi zaman da çetin bir yolculuktur.