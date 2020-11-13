Çocuk parkındaki PKK paçavrası kaldırıldı

Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken, kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsellerin PKK paçavrasını andırması sert tepkilere neden oldu. Belediye yetkilileri Çocuk ve Parklar sorumlusunun eski dönemden beri çalışan birisi olduğunu belirtip, olayın komplo olabileceği savunması yaparken, Kayamakmlık soruşturma açarak, parktaki tartışmalı döşemeyi kaldırttı.



Konu, dünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de tartışlıdı. İBB’de AK Parti Küçükçekmece Meclis üyeleri adına konuşan Sedat Demirtaş, Belediye Başkanı ve yönetimin bir kastı olmadığına inandıklarını ifade ederek şöyle dedi: “CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı her ne kadar dillendirmekten çekinse de ‘Seçimi bizim sayemizde kazandınız’ diyen HDP ile kendilerini aynı yerde bulmuşlardır. CHP ve İYİ Parti’nin, Türkiye düşmanı bir tavır sergileyeceklerine asla inanmıyoruz. Fakat bu gizli ittifak mecburiyeti sizi ne hale koyuyor.”



Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise yapılan eleştirileri insafsız bulduğunu söyledi. Küçükçekmece’yi bir buçuk yılda bayraklarla, Atatürk posterleriyle donattıklarını ifade eden Çebi, şunları aktardı: “Bir bardak suda fırtınalar kopartılmıştır. Park Bahçeler Müdürümüz geçmiş dönemde de müdür olan bir arkadaşımız. Kendisinin milliyetçi duygularından şüphemiz olmadı, olmayacaktır. PKK kullanıyor diye sarı, kırmızı renkleri kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızdan vaz mı geçtik?”



Belediyeden yapılan açıklamada ise, tasarımla ilgili iddia edilen şekilde bir maksadın olmadığı ifade edilerek, “Vatandaşlarımızın ve bizlerin hassasiyeti sonucu söz konusu parkı hızlı bir şekilde kaldırdık ve tasarımının değişmesi ile ilgili çalışmalara başladık. En kısa zamanda çocuklarımızın yeni parkına kavuşacağı sözünü veriyoruz” denildi.