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Gündem Çocuk parkında da mı Hamas var? İsrail oyun oynayan çocuklara saldırdı: 10 şehit
Gündem

Çocuk parkında da mı Hamas var? İsrail oyun oynayan çocuklara saldırdı: 10 şehit

Yeniakit Publisher
2024-04-16 20:04:00 - 2024-04-16 20:05:24

Hamas yöneticilerinin bulunduğu yalanıyla uluslararası kamuoyuna bahane uydurarak her yeri bombalayan katil İsrail bu kez savaş uçaklarıyla, parkta oyun oynayan çocuklara saldırdı. Kadın ve çocukların hedef alındığı katliamda 10 kişi şehit oldu.

Gazze'de sağlık kaynaklarının AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 10 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.

Oyun parkını bombaladı

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı.

Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti.


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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 274 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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