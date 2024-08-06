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Yaşam Çocuk parkında aileler birbirine girdi
Yaşam

Çocuk parkında aileler birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-08-06 17:20:00 -

Bursa'da çocuk oyun alanına çocuklarını götüren aileler tartıştı.

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler yer verme tartışması sebebiyle birbirine girdi. Ailelerin kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. 'Sıra bende' kavgası, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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