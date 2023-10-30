Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'

çevrimiçi mobil çocuk oyunlarına görüntülü, siyonist rejim yanlısı reklamların verilmesi eleştirilere sebep oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Maria Julia Cassis, 6 yaşındaki oğlunun Android telefonunda oyun oynarken saldırıya uğramış siyonist ailelerin ve bulanıklaştırılmış görüntülerin olduğu bir reklamın karşısına çıktığını anlattı. Reklamda siyah bir zeminin üzerinde siyonist rejim Dışişleri Bakanlığı'nın şu mesajı yazılıydı: "Bize zarar verenlerin ağır bir bedel ödemesini sağlayacağız."

Reklamı gören oğlunun mesaj ve görüntüler karşısında sarsıldığını ve oyunu hemen telefondan sildiklerini söyleyen Cassis, "(Oğlum) şok oldu. Tam olarak şöyle dedi: 'Bu kanlı reklamın oyunumda ne işi var?'" diye konuştu. Reuters, reklamın oyuna nasıl yerleştirildiğini tespit edemediğini, fakat bunun münferit bir vaka olmadığını yazdı.

Buna göre, ajans, bugüne kadar Avrupa çapında en az beş benzer vakayı belgeledi. Bu reklamlarda da aralarında çocukların da olduğu kullanıcılara roket saldırıları, patlamalar ve maskeli kişilerin görüntüleri izletildi.

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