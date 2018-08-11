Çocuk oto koltuğu seçerken bunlara dikkat edin

1. Avrupa Güvenlik Standardı’na (ECE sertifikası) uygun, onaylı koltukları tercih edin.

2. Çocuğun boyuna, kilosuna, yaşına ve kullanılan arabaya uygun koltuk seçin. Her oto koltuğunun kilo ve yaş sınırı farklı olabilir.

3. Koltuğun kaza anındaki darbe basıncını emen özel köpük malzemeye sahip olup olmadığını kontrol edin.

4. 5 noktalı emniyet kemeri olan oto koltuklarını seçin. Eski model oto koltukları çoğunlukla 3 noktalıdır ve 5 noktalılar kadar güvenli değildir.

5. Alacağınız oto koltuğunun arabanızın koltuğuyla uyumlu olup olmadığına dikkat edin.

6. Bebek oto koltuğunun araca en güvenli ve kolay şekilde monte edilmesini sağlayan ISOFIX (International Standard Organisation Fix) bağlantısı veya emniyet kemeri olup olmadığına dikkat edin.

7. Koltuğun ekstra baş, boyun güvenliği sağladığına ve yan destekleri bulunup bulunmadığını kontrol edin.

8. Oto koltuğu kumaşının terlemeyi aza indirgeyen teknik kumaşlardan ve yıkanabilir cinsten olmasına dikkat edin.

9. Çocuğunuzun konforu için oto koltuğunun yatış ve yükseklik pozisyonlarını inceleyin.

10. Çocuğu oto koltuğuna oturtup kaldıracak olan ebeveynler olduğu için, kendi açınızdan kullanım rahatlığına da dikkat edin.