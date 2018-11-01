Çocuk odasının çalışma ortamı nasıl olmalı?

ODAKLANMA SORUNU DEHB HABERCİSİ OLABİLİR

Çocuğun kendisinde var olan bir psikiyatrik sorununun da odaklanma sorununa yol açabileceğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım, "Örneğin DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), yaygın görünen ve tedavi gerektiren bir psikiyatrik rahatsızlıktır. DEHB temel belirtileri dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir" dedi.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYNUR SAYIM, BU ÇOCUKLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİNİ DE ŞÖYLE SIRALADI

– Kıpır kıpırdırlar, yerlerinde duramazlar, yüksek yerlere tırmanırlar, motor takılmış gibi hareket ederler.

– Ani tepkiler verir, çok konuşurlar, sık sık söz keserler.

– Dikkatlerini sürdürmekte zorlandıkları için ders çalışmaktan sıkılırlar, öğrenmeyle ilgili sorun yaşarlar, bu durum akademik başarılarını olumsuz etkiler.

– Unutkan ve dağınıktırlar, sık eşya kaybederler.

– Israrcıdırlar, isteklerinin hemen yerine getirilmesini isterler.

– Genellikle zekaları normal veya normalin üzerindedir.

– Genellikle liderlik vasıfları vardır.

ODAKLANMA SORUNUNU AŞMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERE DEĞİNEN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG AYNUR SAYIM, AİLELERE ŞU TAVSİYELERDE BULUNDU

* Ailenin öncelikli kazanması gereken beceri, etkili yönerge verebilmektir. Ses tonu, göz teması kurulması, net olmak, hedef koymak, davranışa odaklanmak gibi teknikler, bilinçli şekilde yapılmalıdır.

*Aile, çocuğun uyması gereken kuralları belirlemelidir. Kazandırılması gereken beceriler sıra ile ve somut ödüllendirme yapılarak kazandırılmalıdır. Örneğin 1 davranış seçilip marka, jeton, puan uygulaması yapılıp, 10 jetona şu ödül şeklinde en baştan belirlenen hedefe yönelik motive olması sağlanmalıdır.

*Açık ve net kurallar ve hedefler belirlenip kararlı bir tutum sergilenmelidir.

*Çocuğun davranışları incelenmelidir. Neden, hangi ortamda, ne şekilde davranış sorunu ortaya çıkıyor, inceleme yapılıp, o davranış için doğru yaklaşım gereken durumlarda terapistle birlikte belirlenmelidir.

*Ortamı dikkat çekici nesnelerden olabildiğince arındırarak, çocuğa sade bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Gününü planlama öğretilmelidir. İhtiyaç durumunda ortamı çocuğa göre düzenlemek gerekir.

*Stres durumunda çocuğa güven verme sakinleştirme şeklinde yaklaşım benimsenmelidir.

*Sorunların çözümü için aile oturumları yapmak, ortak çözümler bulmak çocuk için demokratik bir ortam yaratır, anlaşıldığını, ailesinin onu dinlediğini fark eder, sorun çözme tekniklerini öğrenir.

*Çocukla kurulan sağlıklı ilişki, öncelikle onu olduğu gibi kabul etmek ve ona bunu hissettirmekten geçer. Şartlar ne olursa olsun, kötü not alsa da hata yapsa da onu koşulsuz sevdiğimizi hissettirmeliyiz.